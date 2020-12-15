Власти Индонезии рассказали, когда пустят туристов на Бали

Власти Индонезии заявили, что откроют популярный среди иностранцев остров Бали только после того, как там не будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом.

"Все зависит от местной администрации - сможет ли она справиться с распространением COVID-19", - цитирует ТАСС пресс-секретаря министерства туризма и креативной экономики Индонезии Прабу Револуси. При этом чиновник отказался назвать конкретную дату.

На прошлой неделе Бали посетили представители Всемирной туристической организации. Директор азиатско-тихоокеанского департамента Гарри Хван заявил, что остров могут открыть для иностранных туристов уже в конце этого года. Согласно последним данным, сейчас на Бали в сутки выявляют около 100 инфицированных SARS-CoV-2.