ВОЗ надеется взять под контроль эпидемию коронавируса в 2021 году

Снижение числа заражений коронавирусом может начаться в 2021 году. И решающую роль в этом будет играть вакцинация населения, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью радио "Комсомольская правда", фрагменты которого публикует сайт KP.RU.

Она отметила, что большое число одновременно болеющих людей оказывает огромную нагрузку на национальные системы здравоохранения. Есть и масса других последствий. "Если мы посмотрим, то практически в каждой стране мира в большей или меньшей степени прерывается обучение в школах или проводится учеба на удаленке", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Отмечая, что Россия сейчас находится на четвертом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом, Вуйнович подчеркнула, что стране удается сохранять относительно низкие показатели по летальности от СOVID-19.

По ее мнению, в России очень хорошо отлажена работа системы медицинской помощи. В большинстве регионов система здравоохранения могла принять всех пациентов, которые нуждались в госпитализации и кислородной поддержке, добавила представитель ВОЗ.

Она также добавила, что рассматривать последствия коронавируса следует в динамике, анализируя, насколько то или иное осложнение связано с перенесенным заражением.