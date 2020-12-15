Санта-Клаус, который готовится облететь Землю на своих сказочных санях, имеет стойкий иммунитет к коронавирусу. Это судьбоносное предновогоднее известие сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Как признала представитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, Санта в силу весьма почтенного возраста входит в группу риска. Однако чувствует он себя отлично. Как именно дедушка получил волшебные антитела, чиновница не уточнила. Зато успокоила детишек, что без подарков они не останутся.

Несмотря на карантинные ограничения, многие государства готовы открыть воздушное пространство для экипажа Санты. Однако малышам придется держать с ним социальную дистанцию. Кроме шуток, актеры, изображающие новогоднего Деда, оказались в непростой ситуации по всему миру. Во многих странах у них теперь нет работы. Как признал Стивен Арнольд, глава американского Братства настоящих бородатых Сант (там состоят примерно 2200 энтузиастов), трое их сотрудников в штатах Флорида и Техас скончались от коронавируса.