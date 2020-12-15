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Санта-Клаус, который готовится облететь Землю на своих сказочных санях, имеет стойкий иммунитет к коронавирусу. Это судьбоносное предновогоднее известие сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Фото: Andrew Chin/Getty Images Фото: Andrew Chin/Getty Images
Фото: Andrew Chin/Getty Images

Как признала представитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, Санта в силу весьма почтенного возраста входит в группу риска. Однако чувствует он себя отлично. Как именно дедушка получил волшебные антитела, чиновница не уточнила. Зато успокоила детишек, что без подарков они не останутся.

Фото: Reuters
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Несмотря на карантинные ограничения, многие государства готовы открыть воздушное пространство для экипажа Санты. Однако малышам придется держать с ним социальную дистанцию. Кроме шуток, актеры, изображающие новогоднего Деда, оказались в непростой ситуации по всему миру. Во многих странах у них теперь нет работы. Как признал Стивен Арнольд, глава американского Братства настоящих бородатых Сант (там состоят примерно 2200 энтузиастов), трое их сотрудников в штатах Флорида и Техас скончались от коронавируса.

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