У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Врач рассказала, насколько вредно брать смартфон в постель

Текст:   Антон Благовещенский
15.12.2020,  
14:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Использование смартфона в ночное время суток является наиболее опасным и для детей, и для взрослых. Все дело в синем свете экрана устройства.

Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-невролог Мария Игнатова. По ее словам, свет от дисплея может оказывать негативное влияние на глаза, вызывать нарушение памяти и бессонницу, нарушать течение биологических ритмов, провоцировать возникновение дистрофических заболеваний глаз.

В Россию пришел смартфон Nokia дешевле 6000 рублей. Стоит ли покупать?

Также у некоторых людей есть зависимость от смартфона. Чтобы устройство находилось в поле зрения и при этом не вызывало негативных последствий, необходимо держать его на достаточно удаленном расстоянии от места сна.

Мария Игнатова также отметила, что достоверные данные о влиянии электромагнитного излучения смартфона на человеческий организм отсутствуют.

гаджеты
Фото: CD Projekt RED
Почему в проблемах Cyberpunk 2077 нет ничего удивительного 14.12.2020
Смартфоны Samsung начали получать большое обновление. Список моделей 10.12.2020
Samsung готовит новый смартфон Galaxy S21. Что о нем известно 09.12.2020
смартфоны
Эксперт рассказал, как правильно настроить смартфон 10.12.2020
Снова Xiaomi. Назван самый выгодный смартфон на Android 09.12.2020
здоровье
Apple запустила заблокированную в России функцию ЭКГ. Как ее включить 05.11.2020
Браслет Mi Band 5 получит уникальную функцию после апдейта 28.10.2020