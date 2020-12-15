Врач рассказала, насколько вредно брать смартфон в постель

Использование смартфона в ночное время суток является наиболее опасным и для детей, и для взрослых. Все дело в синем свете экрана устройства.

Об этом рассказала агентству "Прайм" врач-невролог Мария Игнатова. По ее словам, свет от дисплея может оказывать негативное влияние на глаза, вызывать нарушение памяти и бессонницу, нарушать течение биологических ритмов, провоцировать возникновение дистрофических заболеваний глаз.

Также у некоторых людей есть зависимость от смартфона. Чтобы устройство находилось в поле зрения и при этом не вызывало негативных последствий, необходимо держать его на достаточно удаленном расстоянии от места сна.

Мария Игнатова также отметила, что достоверные данные о влиянии электромагнитного излучения смартфона на человеческий организм отсутствуют.