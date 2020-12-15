Врачи назвали негативные риски при массаже после инсульта

Массажная терапия может играть важную роль в процессе выздоровления пациента, помогая улучшить функцию нервов и подвижность суставов, одновременно снимая стресс, связанный с травмой сердечно-сосудистой системы. Однако многие люди опасаются, что массажа может навредить больному.

В первую очередь следует помнить, что массажную терапию для перенесших инсульт могут проводить только специально подготовленные специалисты.

"Одно предостережение о массаже: сонные артерии по обе стороны шеи имеют нервные окончания, которые реагируют на изменения артериального давления. Массаж этих зон может снизить частоту сердечных сокращений, иногда достаточно, чтобы вызвать обморок. У некоторых людей они настолько чувствительны, что от простого затягивания галстука или поворота головы они могут потерять сознание. Это называется гиперчувствительностью каротидного синуса. И таким людям массаж лучше не делать", - сообщили опрошенные kp.ru врачи.

При массаже важно помнить, что если пациенты принимают антикоагулянты для борьбы с тромбами, то слишком глубокое давление может вызвать синяк.

Кроме того, если люди были на длительном постельном режиме, то глубокое давление может разрушить сгустки в ногах, которые затем могут закупорить сосуды в легких или головном мозге.

При этом если пациенты испытывали потерю или изменение чувствительности какой-либо части тела, то их отзывы относительно давления при массаже могут быть ненадежными.