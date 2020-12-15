Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
11:47 15.12.2020

ВТБ прогнозирует продажи ипотеки в России на 4 трлн рублей

Банк ВТБ по итогам 11 месяцев нынешнего года выдал 316 тысяч ипотечных кредитов на 824 млрд рублей. Это на 31% больше по количеству и на 40% по объему, чем за тот же период 2019 года.

Фото: Photoxpress
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом

Спрос на ипотеку в этом году достиг своего пика осенью, отмечает пресс-служба банка. В сентябре продажи жилищных кредитов ВТБ составили почти 90 млрд рублей, в октябре - исторические 100 млрд, в ноябре - почти 94 млрд. Все три месяца показали рекордный результат в 2020 году.

"Пролонгация сроков госпрограммы не привела к резкому сокращению спроса на ипотеку - выдачи ноября остались на высоких значениях, - отметил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников. - Пока рано говорить, покажет ли рекордный результат традиционно пиковый декабрь, но в любом случае 2020 год для российского ипотечного рынка станет историческим с точки зрения продаж. Мы не исключаем, что они превысят 4 трлн рублей".

Интерес населения к жилищным кредитам остается стабильно высоким, но без "перегрева" рынка, отмечают в банке. "Мы по-прежнему считаем, что никаких признаков "ипотечного пузыря" в России нет: уровень просрочки не превышает 1%, риск-процедуры банков позволяют говорить о высокой степени устойчивости портфеля, клиенты берут кредиты по рекордно низким ставкам в рамках поддержки со стороны государства", - добавил Печатников.

Лидерами по объему выданных ипотечных кредитов банка в этом году стали Московский регион (284,1 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (69,9 млрд рублей), Республика Татарстан (31,3 млрд рублей), Новосибирская (29,5 млрд рублей) и Свердловская (24,1 млрд рублей) области.

Кроме того, вдвое по сравнению с прошлым годом увеличилось число сделок по рефинансированию кредитов: банк помог снизить ставку более чем 100 тысячам заемщиков на сумму свыше 220 млрд рублей.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
14.12.2020

В России вырос спрос на аренду загородных домов в новогодние праздники

В России вырос спрос на аренду загородных домов в новогодние праздники

Спрос на аренду загородного жилья на зимних каникулах превысил прошлогодний на 55%. На это повлиял ряд факторов, в том числе новые предложения. Например, в дорогих коттеджах теперь есть программы новогодних развлечений с выступлениями артистов

ЖКХ
13.12.2020

Мамонова: Вероятность возврата к капремонту домов за счет бюджета - 0%

Мамонова: Вероятность возврата к капремонту домов за счет бюджета - 0%

Вероятность возврата к капремонту домов за счет бюджета - ноль процентов, заявила "РГ" исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова. Исполнительный директор НП "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева отметила, что пандемия не стала катастрофой для реализации программ капремонта

Ипотека
12.12.2020

Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом

Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом

Если при оформлении ипотеки или при ее погашении вы использовали средства материнского капитала, то перейти на ипотеку с более выгодными условиями в другом банке будет сложнее. Как это сделать - рассказывает "РГ- Неделя"