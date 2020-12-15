ВТБ прогнозирует продажи ипотеки в России на 4 трлн рублей

Банк ВТБ по итогам 11 месяцев нынешнего года выдал 316 тысяч ипотечных кредитов на 824 млрд рублей. Это на 31% больше по количеству и на 40% по объему, чем за тот же период 2019 года.

Спрос на ипотеку в этом году достиг своего пика осенью, отмечает пресс-служба банка. В сентябре продажи жилищных кредитов ВТБ составили почти 90 млрд рублей, в октябре - исторические 100 млрд, в ноябре - почти 94 млрд. Все три месяца показали рекордный результат в 2020 году.

"Пролонгация сроков госпрограммы не привела к резкому сокращению спроса на ипотеку - выдачи ноября остались на высоких значениях, - отметил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников. - Пока рано говорить, покажет ли рекордный результат традиционно пиковый декабрь, но в любом случае 2020 год для российского ипотечного рынка станет историческим с точки зрения продаж. Мы не исключаем, что они превысят 4 трлн рублей".

Интерес населения к жилищным кредитам остается стабильно высоким, но без "перегрева" рынка, отмечают в банке. "Мы по-прежнему считаем, что никаких признаков "ипотечного пузыря" в России нет: уровень просрочки не превышает 1%, риск-процедуры банков позволяют говорить о высокой степени устойчивости портфеля, клиенты берут кредиты по рекордно низким ставкам в рамках поддержки со стороны государства", - добавил Печатников.

Лидерами по объему выданных ипотечных кредитов банка в этом году стали Московский регион (284,1 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (69,9 млрд рублей), Республика Татарстан (31,3 млрд рублей), Новосибирская (29,5 млрд рублей) и Свердловская (24,1 млрд рублей) области.

Кроме того, вдвое по сравнению с прошлым годом увеличилось число сделок по рефинансированию кредитов: банк помог снизить ставку более чем 100 тысячам заемщиков на сумму свыше 220 млрд рублей.