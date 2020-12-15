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15.12.2020 20:53
Рубрика: В мире

Вучич анонсировал пуск газа по "Балканскому потоку" 29-30 декабря

Текст: Алексей Чуриков
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна отдает предпочтение российскому газу из-за более привлекательной цены. Об этом он сообщил в ходе совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам их рабочей встречи в Белграде
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Сергей Лавров содействует укреплению позиций России на Балканах

"Российский газ самый выгодный и самый дешевый. Каждый раз, когда американцы спрашивают, почему не возьмете какой-нибудь другой газ, мы говорим - хотим, не проблема. Я три раза ездил к Алиеву (президент Азербайджана - прим. "РГ") на разговоры, говорил: дайте нам дешевле, мы не хотим дорогой газ", - цитирует Александра Вучича РИА Новости.

Сербский президент также посетовал на то, что для его страны в газопроводах TAP и TANAP все время "нет достаточного количества газа". "Каждый раз, когда мы спрашивали, где есть более дешевый газ, мы не могли его получить", - отметил он.

Александр Вучич также сообщил, что уже 29-30 декабря по "Балканскому потоку", являющемуся продолжением газопровода "Турецкий поток", будет пущен газ. "До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, "ужасного диктатора", не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах. Мы благодарны российским партнерам за корректность в этом вопросе. Все идет нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ", - цитирует Вучича ТАСС.

Президент Сербии также осудил возможные санкции со стороны США из-за покупки российского газа. Вучич отметил, что считает неприемлемым подобный "рэкет во внешней политике". "Если кто-то требует от Сербии покупать более дорогой газ, который неизвестно каким путем к нам попадет... Чтобы мы ради чьих-то политических интересов его покупали - как я это объясню народу? А чтобы мы отказались от покупки российского газа и предложили народу платить за рэкет и покупать газ в два раза дороже - я не дурак и я не собираюсь унижать свою страну таким образом. Никто не смеет запрещать нам на своей земле закапывать трубы в землю. Мы будем покупать самый качественный и самый дешевый газ, платить за рэкет кому бы то ни было в мире, пока я жив, мы не собираемся", - заявил Александр Вучич.

В мире Европа Сербия Газопровод "Турецкий поток"

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