Выдачу сведений о силовиках могут ограничить

Новости

Российской рыбе открыли экспорт в Египет 21:19
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 21:13
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 21:06
Где в Москве можно покататься на лыжах 21:03
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 21:01
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 20:47
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 20:46
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 20:41
Куинси Промеса выпустили на свободу 20:34
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:20
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 21:16
Рубрика: Власть

Выдачу сведений о силовиках могут ограничить

Текст: Юрий Гаврилов
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов". Этот документ предполагается дополнить запретом на выдачу сведений (в том числе имущественного характера) о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета России, ФСБ и отдельных категориях военных.
Фото: iStock
Соцорганы и ФНС смогут запрашивать доступ к доходам силовиков

По мнению авторов законопроекта, ограничение на распространение подобной информации должно действовать, даже если она не несет непосредственной угрозы безопасности таких людей.

Один из инициаторов новеллы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин так объяснил необходимость корректировки закона о госзащите силовиков. "Что это может быть за информация? Это может быть информация, которая содержится в системах Пенсионного фонда, Росреестра, Фонда обязательного медицинского страхования, ГИБДД. Налоговая информация, Федеральная служба судебных приставов - там везде содержатся персональные сведения об указанных наших согражданах, а также о членах их семей", - сказал депутат на заседании Госдумы, где рассматривался законопроект.

Вяткин напомнил коллегам, что участились случаи, когда при выполнении сотрудниками правоохранительных органов своих служебных обязанностей распространяются призывы и угрозы в лично в их адрес и в отношении членов их семей, вплоть до угроз жизни и здоровью. "Есть примеры, когда эта информация собирается, анализируется, накапливается не только лицами, которые действуют у нас внутри страны, но и в том числе зарубежными организациями с целью выявления лиц, которые занимаются выполнением особых государственных задач, сбора о них информации, оказания на них давления, что напрямую касается вопросов не только нашей внутренней безопасности, но национальной безопасности в целом", - цитирует ТАСС слова депутата.

Судя по всему, к аргументам Дмитрия Вяткина, как и к законопроекту в целом, парламентарии отнеслись со всей серьезностью.

В Госдуму внесен законопроект о госзащите сотрудников Росгвардии
Власть Безопасность Армия Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Безопасность Спецслужбы Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие