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15.12.2020 14:31
Рубрика: Культура

Вышел новый трейлер фильма "Конек-Горбунок"

Текст: Сусанна Альперина
Кадр из фильма "Конек-Горбунок". Фото: Предоставлено Sonypictures Кадр из фильма "Конек-Горбунок". Фото: Предоставлено Sonypictures
Кадр из фильма "Конек-Горбунок". Фото: Предоставлено Sonypictures

Фильм-сказку "Конек-Горбунок", сделанный с применением новейших технологий, наши зрители ждут очень давно. Обещали, что картина выйдет в прокат этой осенью, однако потом релиз перенесли на следующий год. Сегодня создатели картины представили новый трейлер фильма, снятого по знаменитой сказке Петра Ершова, чтобы каждый смог себе представить, каким будет кино.

"Конек-Горбунок" выйдет в прокат в России 18 февраля 2021 года. Над производством фильма работали кинокомпания СТВ, компания CGF, телеканал "Россия 1" при поддержке Фонда кино. Режиссер - Олег Погодин. Оператор - Владимир Башта. Авторы сценария - Алексей Бородачев, Олег Погодин. Продюсеры Сергей Сельянов, Александр Горохов, Антон Златопольский. В ролях: Павел Деревянко, Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник, Михаил Ефремов, Олег Тактаров, Андрей Феськов и другие. Прокатный рейтинг картины 6+.

Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"?
Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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