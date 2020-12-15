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Вышел первый трейлер ремейка "Крутого Уокера"

Новости
    15.12.2020, 12:55
Текст:   Олег Усков

На официальном YouTube-канале шоу образовался первый трейлер сериала "Уокер" (Walker) - ремейка "Крутого Уокера" с Чаком Норрисом.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: титульного гражданина сыграет Джаред Падалеки, стремительно подыскавший себе новую потенциально долгоиграющую работенку после того, как по истечении пятнадцати сезонов наконец-то было закрыто "Сверхъестественное".

Согласно синопсису ребута, Уокер - детектив, после двух лет работы под прикрытием возвращающийся в Остин, штат Техас, и обнаруживающий, что он и здесь изрядно востребован.

Премьера - 21 января.

Оригинальный "Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год на протяжении восьми сезонов - 270 серий + телефильм. Программа стяжала культовый статус и, помимо прочего, была прославлена мемами.

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