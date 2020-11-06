Вышел тизер ремейка "Крутого Уокера" со звездой "Сверхъестественного"

На YouTube опубликован первый тизер сериала Walker - ремейка культового шоу с Чаком Норрисом "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Самого крутыша, которого изобразит Джаред Падалеки, в ролике нет. Да и бог с ним, ведь на актера, сыгравшего Сэма Винчестера в "Сверхъестественном", мы и так пятнадцать лет смотрели - запомнили, как выглядит, в смысле, за 327 серий-то.

По сюжету ремейка Корделл Уокер, обремененный детьми вдовец, до того два года работавший как агент под прикрытием, возвращается в родной Остин и выясняет, что и на родине будет трудов невпроворот.

На экранах - в следующем году.

"Сверхъестественное" же, напомним, тем временем всё.

Оригинальный "Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год - восемь сезонов, 270 серий, плюс телефильм.