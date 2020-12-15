Вышел трейлер нового документального фильма о Билли Айлиш

Локализованный трейлер нового документального фильма "Билли Айлиш: слегка размытый мир" уже можно посмотреть на YouTube-канале Apple Россия.

Захватывающий трейлер - сам, как маленький фильм. Он наполнен эксклюзивными кадрами, точными фразами и ошеломляющими цифрами. И это - жизнь всего одного человека.

Фильм "Билли Айлиш: слегка размытый мир" можно будет посмотреть на платформе Apple TV+ 26 февраля 2021 года. Это будет международная премьера картины - ее увидят зрители-подписчики сервиса в разных странах. Согласно анонсу Apple TV+, лента - это история взросления исполнительницы и автора песен, ее история покорения Олимпа и приобретения статуса мировой суперзвезды.

Фильм снял всемирно известный документалист Ар Джей Катлер. "Документальный фильм представляет собой путешествие в жизнь этого необычного 17-летнего подростка. Билли Айлиш в дороге, на сцене и дома со своей семьей, во время создания, записи и выпуска своего дебютного альбома, - говорится в анонсе.