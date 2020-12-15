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15.12.2020 22:07
Рубрика: Культура

Вышел трейлер нового документального фильма о Билли Айлиш

Текст: Сусанна Альперина

Локализованный трейлер нового документального фильма "Билли Айлиш: слегка размытый мир" уже можно посмотреть на YouTube-канале Apple Россия.

Фото: REUTERS
Новый клип Билли Айлиш собрал 9 млн просмотров за 16 часов

Захватывающий трейлер - сам, как маленький фильм. Он наполнен эксклюзивными кадрами, точными фразами и ошеломляющими цифрами. И это - жизнь всего одного человека.

Фильм "Билли Айлиш: слегка размытый мир" можно будет посмотреть на платформе Apple TV+ 26 февраля 2021 года. Это будет международная премьера картины - ее увидят зрители-подписчики сервиса в разных странах. Согласно анонсу Apple TV+, лента - это история взросления исполнительницы и автора песен, ее история покорения Олимпа и приобретения статуса мировой суперзвезды.

Фильм снял всемирно известный документалист Ар Джей Катлер. "Документальный фильм представляет собой путешествие в жизнь этого необычного 17-летнего подростка. Билли Айлиш в дороге, на сцене и дома со своей семьей, во время создания, записи и выпуска своего дебютного альбома, - говорится в анонсе.

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