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Жена переболевшего COVID Сергея Шакурова рассказала о его состоянии

Новости
    15.12.2020, 14:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Супруга 78-летнего советского, российского актера и режиссера Сергея Каюмовича Шакурова опровергла информацию о его повторной госпитализации из-за коронавируса.

Фото: kino-teatr.ru
85-летний актер Кахи Кавсадзе победил коронавирус

Напомним: ранее в ряде СМИ появилась информация, что состояние Народного артиста РСФСР ухудшилось и он опять попал в больницу.

По словам Екатерины Шакуровой, это не так. "Он болел коронавирусом месяц назад, а сейчас слава богу", - сказала она в комментарии РИА Новости, уточнив, что в настоящее время Сергей Каюмович находится на съемках.

Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. Сниматься начал в 60-е: "Разбудите Мухина!", "Земля Санникова", "Сто дней после детства", "Сибириада", "Свой среди чужих, чужой среди твоих", "Крах операции "Террор", "Наследница по прямой", сериал "Перевал Дятлова". Всего - более ста проектов.

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