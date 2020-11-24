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Авторы сериала про перевал Дятлова подадут в суд на адвоката фонда группы

Суд
    24.11.2020, 13:57
Текст:   Юлия Мякишева

Телеканал ТНТ, в эфире которого сейчас идет новый сериал про погибших в 1959 году на севере Свердловской области туристов, готовит иск к адвокату Фонда памяти группы Дятлова Евгению Черноусову.

Фото: Из архива Анатолия гущина
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Претензия будет касаться защиты чести, достоинства и деловой репутации, передает РИА Новости.

Как писала ранее "РГ", адвокат высказался о том, что семьи погибших готовят иск в суд: якобы создатели сериала не получили от них согласия на использование реальных имен участников группы Дятлова.

Сейчас же уточняется, что согласие все-таки дали все родственники, кроме сестры Игоря Дятлова - Татьяны Перминовой. Родные видели две серии проекта и подписали договор, также бумаги подписал директор Фонда Юрий Кунцевич, говорится в сообщении информационного агентства.

Напомним, родственники погибших были недовольны результатами расследования, это привело к тому, что в 2019 году генпрокуратура возобновила работу с материалами по делу шестидесятилетней давности. Во время недавней пресс-конференции замначальника управления ведомства в УрФО Андрей Курьяков рассказал, что причиной гибели туристов стала снежная лавина. Когда она началась, молодые люди успели покинуть палатки, но из-за плохой видимости не смогли вернуться обратно. По его словам, паники в их действиях не было: молодые люди боролись со стихией до последнего.

Однако такое объяснение не снизило интерес к тайне перевала.

Справка "РГ"

Группа под руководством Игоря Дятлова, направившаяся в лыжный поход по Северному Уралу, погибла в окрестностях горы Холятчахль 2 февраля 1959 года. Тайна их смерти до сих пор остается предметом множества споров: почему палатка была поставлена не незащищенном от ветра склоне, что заставило людей выбежать из нее и почему их кожа имеет странный кирпичный оттенок.

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