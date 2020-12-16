Актер Алексей Гуськов - о ролях, смысле жизни и любви

В новой романтической ленте "Серебряные коньки" народный артист России Алексей Гуськов сыграл роль отца уважаемого семейства, защитника традиционных ценностей.

Алексей Гуськов: Мне очень важно настроение, с которым люди выйдут после сеанса. Сергей Куксин/ РГ

События в картине происходят в 1899 году в рождественском Петербурге. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. Жизнь, как и зима, стабильна...

Алексей Гуськов: Это фильм-сказка, которую снимали в Санкт-Петербурге. Серебряный век. Фильм фантастически красивый.

Ваш герой очень консервативен.

Алексей Гуськов: Я играю отца главной героини, человека государственного, который несет на себе большую ответственность. Его дочь Алиса, которую играет Соня Присс, - первая женщина-химик, преподававшая в университете. Матвей (Федор Федотов) - мой будущий зять, сын фонарщика.

Сцены на льду действительно снимали на замерзшей Неве?

Алексей Гуськов: Съемки проходили на льду Невы, Фонтанки, Мойки и Крюкова канала, а интерьерные сцены снимались в знаменитых дворцах - Юсуповском, Мраморном, Шереметевском... К слову, в Санкт-Петербурге начала двадцатого столетия много чего доставляли на коньках. Быстрые курьеры, которые, как сейчас, развозят на велосипедах пиццу, доставляли различные товары. Были императорские катки, общественные катки...

В ноябре закончились съемки телефильма "Седьмая симфония", в нем вы сыграли главную роль и являетесь продюсером. Режиссером выступил Александр Котт, снявший самый известный кинопроект Союзного государства - фильм "Брестская крепость".

Алексей Гуськов: Восьмисерийный художественный фильм рассказывает о легендарном исполнении "Седьмой симфонии" Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 1942 года.

До эвакуации Шостаковичем были написаны первые три части симфонии, финал завершен уже в Куйбышеве. Партитура доставлялась в город на Неве специальным самолетом.

Алексей Гуськов: Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать оркестр и начать репетиции. Музыкантов в городе практически не осталось - кто-то умер от голода, кто-то погиб на фронте... Наш фильм про людей, которые исполняли симфонию. Собрать восемьдесят профессиональных музыкантов после первой блокадной зимы - это подвиг. И надо было сыграть так, чтобы весь мир понял, что город жив.

Алексей Гуськов: Как-то увидел опрос на тему: чего бы вы хотели больше всего? У большинства на первом месте - любить и быть любимым. Фото: Наше кино

Концерт прошел 9 августа 1942 года - в день, объявленный фашистами датой их вступления в Ленинград. Артиллерийские залпы смешивались с музыкой. По сути, это были первые залпы по Рейхстагу.

Алексей Гуськов: Я исполняю роль Карла Элиасберга. Фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки" - самая точная характеристика моего героя.

Кстати, Карл Элиасберг родился в Минске. Оркестр под его руководством дал во время блокады 400 концертов.

Алексей Гуськов: В Санкт-Петербурге есть музей, посвященный исполнению Седьмой симфонии. Враг понял, что город не сдастся.

Молодежный симфонический оркестр Беларуси и России исполнил Седьмую симфонию в Большом зале Московской консерватории к 75-летию ее первого исполнения. Это не первая ваша роль дирижера - природу дирижирования вы постигали фильме "Концерт" и в спектакле "Фальшивая нота".

Алексей Гуськов: Музыку я любил всегда, но тут окончательно утвердился в том, что симфонический оркестр - самое совершенное творение человеческой души.

Говорят, что дирижирование - невероятно энергозатратное занятие.

Алексей Гуськов: Валерий Гергиев рассказывал, что за концерт менял по три рубашки. Мы всегда ищем истории, способные отозваться в зрителе, дать возможность эмоционального подключения. Надеемся, что "Седьмая симфония" станет именно таким фильмом, при просмотре которого зрители смогут сопереживать этому одновременно страшному и сильному событию.

Всегда с удовольствием приезжаю в Беларусь. С белорусскими кинематографистами у меня чудные отношения

Война коснулась и вашей семьи.

Алексей Гуськов: Дед по маминой линии дошел до Праги. Отец рано погиб, он был военным. Перешел в испытательный отряд, а тогда появились вертолеты, и он решил облететь окрестности. Мне было двенадцать лет.

Два года назад вы привозили в Минск свой фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", прошла теплая встреча со зрителями в кинотеатре "Центральный".

Алексей Гуськов: Всегда с удовольствием приезжаю в Беларусь. С белорусом Михаилом Тумелей я делал мультфильм "Волшебная свирель". С белорусскими кинематографистами у меня чудные отношения.

Как родился фильм хорошего настроения?

Алексей Гуськов: В интернете увидел опрос на тему, чего бы вы хотели, если бы могли жить вечно, и чего бы хотели, если бы было отведено всего две недели. Большинству оказались не нужны ни яхты, ни машины. На первом месте - любить и быть любимым.

В фильме много доброго юмора.

Алексей Гуськов: Мне важно настроение, с которым люди выйдут после сеанса. Мне важно знать, во имя чего я снимаю фильм и играю в спектакле.

И что важно на самом деле?

Алексей Гуськов: След, который ты оставишь в памяти людей.

У вас есть любимая роль?

Алексей Гуськов: После фильма "Граница. Таежный роман" стараюсь не снижать планку. (Кстати, премьера телесериала состоялась 20 лет назад - 13 декабря 2000 года. - Прим. авт.)

Каким был для вас этот год?

Алексей Гуськов: Замечательным! Другого 2020 года не будет.

Визитная карточка

Народный артист России Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег в Польше, где служил его отец. После окончания средней школы поступил в МВТУ им. Баумана. В 1979 году ушел из университета и поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ. В 2000 году снялся в одной из своих самых ярких ролей - офицера Никиты Голощекина в телесериале "Граница. Таежный роман". В 2011 году приглашен в театр имени Вахтангова.

В браке с актрисой Лидией Вележевой более 30 лет. Имеет троих сыновей и двух внучек.