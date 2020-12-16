У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Android-устройствам грозит серьезная опасность

Текст:   Виктория Чернышева
16.12.2020,  
16:39
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Специалисты по кибербезопасности проекта Google Project Zero нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno серьезную уязвимость. Эта брешь грозит миллионам мобильных устройств, которые работают на Android.

Как уточняется на сайте Project Zero, уязвимости присвоен высокий рейтинг опасности. Эксперты смогли имитировать атаку на мобильные гаджеты через эту брешь. Однако они полагают, что повторить ее на практике, скорее всего, будет затруднительно.

Кибермошенники включили тему COVID-19 в схемы обмана

Компания Qualcomm в курсе этой проблемы и уже выпустила патч. Пока он доступен партнерам-производителям. В январе будущего года исправление будет представлено широкой аудитории. В Project Zero рекомендуют перед этим доработать патч, чтобы пользователи были точно защищены.

технологии
Фото: istock
Telegram и WhatsApp обрушились в России 17:10
Apple удалит приложения, отслеживающие пользователей без их ведома 09.12.2020
Google открыла возможность для улучшений новой ОС Fuchsia 09.12.2020
безопасность
Фото: istock
Huawei выпустила замену Android с поддержкой старых приложений. Как она выглядит 15:44
Adobe "хоронит" легендарную технологию Flash. Вышло последнее обновление 11.12.2020
Как узнать, что ваш телефон взломали. Пять признаков 04.12.2020
Android
Фото: CD Projekt RED
Авторы Cyberpunk 2077 объяснили, почему не отложили консольные версии 14:40
В России появилась подписка на Android-приложения Google Play Pass 08.12.2020
Зимой выйдут пять новых возможностей Android. Чем они полезны 04.12.2020