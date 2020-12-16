Android-устройствам грозит серьезная опасность

Специалисты по кибербезопасности проекта Google Project Zero нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno серьезную уязвимость. Эта брешь грозит миллионам мобильных устройств, которые работают на Android.

Как уточняется на сайте Project Zero, уязвимости присвоен высокий рейтинг опасности. Эксперты смогли имитировать атаку на мобильные гаджеты через эту брешь. Однако они полагают, что повторить ее на практике, скорее всего, будет затруднительно.

Компания Qualcomm в курсе этой проблемы и уже выпустила патч. Пока он доступен партнерам-производителям. В январе будущего года исправление будет представлено широкой аудитории. В Project Zero рекомендуют перед этим доработать патч, чтобы пользователи были точно защищены.