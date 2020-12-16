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16.12.2020 16:14
Рубрика: В мире

Археологи нашли в Стамбуле руины, подобных которым не встречали раньше

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время раскопок в районе Кадыкёй на азиатской части Стамбула в районе бывшего железнодорожного вокзала Хайдарпаша археологи обнаружили остатки загадочного строения, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Фото: @Provadia.Solnitsata / Facebook
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"Это что-то уникальное, мы никогда раньше такого не встречали", - цитирует издание слова ученых.

Речь идет об остатках здания, которое использовалось в религиозных целях, но при этом не было церковью. Пол в здании выложен мраморными плитами, под которыми находятся братские могилы. По словам археологов, они пока не могут сказать, что это было за сооружение, но надеются, что в процессе раскопок это станет понятно.

В древности на месте, где сейчас район Кадыкёй, располагался греческий город-колония Халкидон, основанный примерно в 680 году до н.э. Это был процветающий торговый город со знаменитым храмом Аполлона. За время существования он находился под владычеством греков, персов, римлян, затем вошел в состав Византии в качестве вольного города. В 451 году там проходил Халкидонский (Четвертый Вселенский) собор. Затем он два раза был захвачен арабами, когда они осаждали Константинополь. За сто лет до падения Константинополя Халкидон перешел под власть турок-османов.

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