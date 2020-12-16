"Аталанта" с Миранчуком сыграла вничью с "Ювентусом"

"Аталанта" в матче чемпионата Италии по футболу ушла от поражения в Турине против "Ювентуса" - 1:1. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену.

"Аталанта", которую в последнее время заметно лихорадит, отправилась в гости к "Ювентусу с надеждой набрать очки. Приятной новостью стало попадание в резерв полузащитника сборной России Алексея Миранчука, некоторое время назад переболевшего коронавирусом.

Хозяева сумели открыть счет на 29-й минуте. Точку в атаке "Ювентуса" поставил Федерико Кьеза.

Счет в матче сравнял Ремо Фройлер, но вскоре хозяева получили право на 11-метровый удар. К точке подошел Криштиану Роналду, но реализовать пенальти ему не удалось.

На 71-й минуте на поле вышел Миранчук, но счет на табло до конца встречи так и не изменился. У "Ювентуса" стало 24 очка и он занимает третье место в таблице Серии А. "Аталанта" пока идет восьмой - 18 очков.