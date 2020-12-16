Уже более 5000 студентов подали заявки на конкурс "Учитель будущего. Студенты" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"). Самыми активными оказались будущие учителя иностранных языков, начальных классов, русского языка и литературы.

Заявку могут подать студенты, которые учатся на 3-4 курсах бакалавриата или 1-2 курсе магистратуры, на сайте конкурса до 25 января 2021 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

- Из общего числа зарегистрировавшихся порядка 60,5% составляют учащиеся педагогических вузов страны, 39,5% - представители других непедагогических специальностей, - рассказал руководитель конкурса "Учитель будущего" АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Богданцев. - 77% заявок поступило от студентов программ бакалавриата и специалитета, магистранты составляют 23% зарегистрированных участников.

Абсолютным лидером среди вузов по численности студентов, подавших заявки, стал Московский педагогический государственный университет, на втором месте - Томский государственный педагогический университет, а на третьем - Алтайский государственный педагогический университет. Ненамного от тройки лидеров отстают по заявкам Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева и Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова.

Цель конкурса "Учитель будущего. Студенты" - поиск, развитие и поддержка перспективных студентов, обучающихся по педагогическим и иным программам высшего образования. Принять участие в конкурсе смогут не только студенты педагогических вузов, но и обучающиеся по другим специальностям, но планирующие связать свою карьеру с педагогикой.

Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные межрегиональные полуфиналы и финал.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) пройдет в феврале следующего года и будет включать три блока: предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации), оценку функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), а также тест на общую эрудицию. На основании этого этапа будут определены участники, прошедшие в межрегиональные полуфиналы.

В полуфиналах, которые пройдут в трех городах, студентов ждут конкурсные испытания, включающие индивидуальные и командные задания. Они покажут уровень предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. Сотня участников, набравших наибольшее количество баллов, станут финалистами конкурса.

Профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".