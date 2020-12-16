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В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
16.12.2020 18:10
Рубрика: Власть

Для медиа и не только

Большая пресс-конференция президента пройдет в новом формате
Текст: Айсель Герейханова
17 декабря Владимир Путин проведет 16-ю большую пресс-конференцию. В этом году на фоне пандемии коронавируса она пройдет в новом формате, с элементами "Прямой линии". Как ранее рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и все граждане страны.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Ежегодный разговор Владимира Путина начнется в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и "МИР", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

На пресс-конференцию Путина аккредитовались почти 800 журналистов

В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось почти 800 журналистов. Из-за эпидемии коронавируса их работа организована несколько иначе, чем в прошлые годы.

Так, представители иностранных и российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты - работать на площадках в федеральных округах.

Такие площадки будут организованы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. Сам президент в это время будет находиться в подмосковной резиденции Ново-Огарево, откуда по видеосвязи ответит на вопросы журналистов и россиян, рассказал Дмитрий Песков. "Вы знаете, там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках", - пояснил представитель Кремля.

Обратиться к главе государства также можно через кол-центр, специальный сайт "Москва - Путину" или мобильное приложение. С его помощью можно записать видеовопрос главе государства, отправить ранее записанное видео с вопросом (длительность такого ролика не может быть более минуты), а также текстовое сообщение.

Задать вопрос смогут не только представители СМИ, но и все граждане страны

Поступившие от россиян вопросы обрабатывают волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ). Главные темы обращений касаются пенсий, прав дольщиков, дистанционного обучения, цен в магазинах, рассказали волонтеры в эфире телеканала "Россия 24". Кроме этого, граждан интересует борьба с пандемией и социальная тематика, выплаты. Дмитрий Песков не стал прогнозировать, как объединение двух форматов - большой пресс-конференции и "Прямой линии" - скажется на длительности мероприятия, но выразил уверенность, что оно будет "весьма продолжительное и насыщенное по содержанию". В 2019 году Путин отвечал на вопросы СМИ 4 часов 18 минут.

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