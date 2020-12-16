Управление по отходам Северного Лондона призвало британцев отказаться от одноразовых масок в пользу многоразовых, потому что первые угрожают окружающей среде. Главным образом они сделаны из одноразового пластика и не поддаются переработке. И каждый день в урны Альбиона отправляются 102 миллиона таких масок - этого хватит, чтобы заполнить поле на стадионе Уэмбли 232 раза. "Весь тот прогресс, которого мы добились в сокращении нашей зависимости от одноразового пластика, может обнулиться во время пандемии, и всему виной одноразовые маски", - цитирует телеканал Sky News председателя Управления по отходам Северного Лондона Клайда Лоукса.

Использованные средства защиты сегодня можно нередко увидеть прямо на дороге или клумбе возле дома: многие бросают их себе под ноги, как раньше бросали фантики. Но если фантики небезразличные люди еще могут поднять и донести до мусорки, то маски и, например, перчатки большинство обходит стороной - боятся заразиться. По подсчетам ООН, до 75 процентов отходов, связанных с пандемией, в конечном итоге окажутся на свалках или в водах мирового океана, где станут ловушкой для одних животных и ядом для других. К экологическим последствиям добавятся и финансовые: из-за "пандемического мусора" туристическая и рыболовецкая отрасли могут потерять примерно 40 миллиардов долларов. Но как бороться с масочными оттходами, если в рамках борьбы с COVID-19 государства обязывают носить маски уже на законодательном уровне?

Инициатив много. Кто-то, как, например, британцы, призывают перейти на многоразовые маски, которые обычно делаются из ткани. Существуют также маски со сменными фильтрами - респираторы. Они тоже подходят, но для природы будет полезнее, если вы приобретете респиратор с не-пластиковым фильтром, потому что его рано или поздно придется менять. Некоторые добровольцы открывают небольшие предприятия или запускают стартапы по переработке "ковидного мусора". Так, например, сделали Жан-Марк Нево и Оливье Сивиль из Франции, которые разработали свою технологию переработки одноразовых масок. Сначала они помещают их под ультрафиолетовые лучи, чтобы убить оставшуюся инфекцию, а после отправляют в измельчитель. Полученную "кашу" они смешивают с другим пластиком и делают новые продукты, которые помогают в борьбе с коронавирусом: например, крепления для лицевых щитков или регулируемые удлинители ремешков для масок. Существуют также проекты, которые создают защитные средства из экологичных материалов - например, из пробки, обладающей поразительными антибактериальными свойствами. После того, как такая маска придет в негодность, ее можно выбросить без всякого страха навредить природе - пробка отлично поддается переработке.

Но если у вас под окном пока не открылось предприятие по возрождению использованных одноразовых средств защиты, а купить пробковую маску не так уж просто, то можно начать с малого. Благотворительная организация Greener Kirkcaldy, занимающаяся вопросами экологии, советует: во-первых, после перехода на многоразовые маски всегда носите с собой запасную, чтобы при порче первой не пришлось покупать одноразовую. Во-вторых, если одноразовую все же пришлось использовать, выбрасывайте ее в обычный мусорный бак и ни в коем случае не в тот, что предназначен для перерабатываемых продуктов! Иначе вы можете заразить сотрудников, которые занимаются обработкой таких отходов. В-третьих, никогда не смывайте маску в туалет. И в-четвертых, попробуйте сделать себе маску из понравившихся материалов и начните относиться к ней как к элементу вашего стиля. И ни в коем случае не бросайте на землю!