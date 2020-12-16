Букмекеры готовы уйти под контроль системно значимого госбанка

Госдума в первом чтении утвердила проект внесения поправок в закон об организации азартных игр. После этого Ассоциация букмекерских контор (АБК) призвала на высшем уровне пересмотреть условия реформы.

По сообщениям СМИ, в письме президента АБК Дарины Денисовой предлагается обязать букмекеров переводить целевые отчисления (ЦО) на спорт через системно значимые банки. Предложение является альтернативой созданию единого центра учета ставок, предусмотренного и одобренного Госдумой законопроектом.

С 2017 года букмекеры обязаны перечислять ЦО в размере 5% от доходов, или не менее 15 млн рублей в квартал спортивным федерациям и профессиональным лигам. В октябре 2020 года президент Владимир Путин поручил разработать законопроект, предусматривающий увеличение не менее чем в 2 раза размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых букмекерскими конторами. Этим занимается Минфин РФ.

Споры же вызвал законопроект, внесенный в Госдуму депутатами в ноябре. Менее чем через месяц он был принят в первом чтении, а на предоставление поправок ко второму чтению отведено всего 15 дней, срок подачи завершится 22 декабря.

Законопроект предусматривает создание государством публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и ее инструментария - единого центра учета перевода ставок. По сути, это будет коммерческая организация, в которую предлагается перенаправить все финансовые потоки букмекерского рынка.

Действующая система контроля отрасли сегодня базируется на двух саморегулируемых организациях (СРО), при каждой из которых создан Центр учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). Последние - это кредитные организации, оказывающие платежные услуги на конкурентном рынке. Они контролируют взаимоотношения букмекеров с игроками, имеют лицензии Центробанка РФ и предоставляют возможность отслеживать каждый рубль в легальном секторе.

Участники рынка опасаются, что замена двух ЦУПИС предложенным законопроектом регулятором нарушит отлаженную систему контроля и приведет к устранению конкуренции и снижению эффективности работы отрасли.

Так, глава "Первой саморегулируемой организации букмекеров России" Николай Оганезов в письме в администрацию президента высказал мнение, что создание такого регулятора "носит признаки монополизации рынка платежей в области оказания услуг букмекерским конторам и тотализаторам в связи с высоким количеством транзакций".

Непонятно, кого и чем не устраивает четко выстроенная система двух конкурентных СРО и ЦУПИС. Не говорится об этом и в пояснительной записке к законопроекту, в ней нет конкретных примеров "неэффективности" нынешнего механизма. Предложение Ассоциации букмекерских контор выглядит как компромисс.

Авторы законопроекта предлагают убрать два конкурирующих ЦУПИС, чтобы осуществлять централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени. Суть предложения АБК сводится к следующему: "если уж менять систему, то на большой системообразующий госбанк".

Поясним, что Банк России ежегодно утверждает перечень таких системно значимых кредитных организаций. Он обновляется с учетом ряда факторов, в том числе размера кредитной организации. Последняя актуализация списка была проведена в октябре 2020 года.

Как сообщила пресс-служба Банка России, перечень был пополнен одной кредитной организацией. На текущий момент в него входят 12 банков, на долю которых приходится около 74% совокупных активов российского банковского сектора. В их числе, например, такие крупные и известные организации, как АО "Россельхозбанк", "Банк ВТБ" и ПАО "Сбербанк".

Ряд экспертов считают, что вариант с участием одного из таких банков устроит обе стороны. В комментариях СМИ представители отрасли заявили, например, что "букмекеры смогут принимать платежи и совершать выплаты клиентам через госбанк", а "оптимальным форматом взаимодействия может стать комиссия по игорному бизнесу при Минфине, которая будет принимать решения по контролю, учету и применению средств".

В результате не придется создавать нового регулятора со своим функционалом, как это предлагается законопроектом, и заново выстраивать отношения отрасли с государством. Сейчас контроль возложен на Федеральную налоговую службу, с которой СРО активно и плодотворно сотрудничают. Взаимодействие ФНС с банками тоже давно налажено. Поэтому введение госбанка в систему платежей пройдет без потрясений.

Кроме того, если уж речь идет о введении централизованного государственного мониторинга за движением финансовых потоков, то системно значимый банк с государственным участием представляется наилучшим кандидатом для этого. Госбанк, к примеру, не допустит неограниченного роста тарифов на проведение платежей. А это одно из тех возможных последствий предложенного законопроектом создания единого центра учета ставок, которых так опасаются букмекеры.

В плюсе окажутся спортивные федерации и лиги, так как участие госбанка сделает отрасль прозрачнее и позволит избежать оттока букмекеров с российского рынка. Это означает, что объем целевых отчислений не уменьшится. Напротив, по оценкам экспертов, уже в 2021 году он может вырасти до 6 млрд рублей против 1,2 млрд в 2019 году. Надо лишь сообща найти оптимальное решение.