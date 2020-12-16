ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов

По закону оно должно начаться только в апреле 2022 года, но Банк России обеспокоен небывалым наплывом новичков, которые впервые выходят на финансовый рынок. Ранее ЦБ предложил рынку начать тестирование на несколько месяцев раньше - в период с 1 июля по 1 октября 2021 года.

В перечень "не рекомендованных" попали деривативы и сложные облигации (выплаты по ним зависят от конкретных обстоятельств, например, от изменения цены нескольких базовых активов), а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты; торговля с плечом; комбинированные вклады, где одновременно с заключением договора вклада приобретается инвестиционный инструмент.

"Иногда человек приходит продлить банковский вклад или открыть новый, а уходит со сложным финансовым инструментом - структурными облигациями или структурной нотой, в которых доход не гарантирован и рассчитывается по достаточно сложной формуле, а при досрочном возврате человек может потерять значительную сумму, - сказал в видеообращении руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. - Очень часто эти риски остаются для потребителей финансовых услуг непонятными".

Финансовые посредники зачастую намеренно вводят клиентов в заблуждение, предоставляя искаженную информацию о характеристиках продукта и последствиях его покупки либо досрочной продажи, отмечает ЦБ в своем сообщении.

"Банк России считает недопустимым предлагать людям, не обладающим специальными знаниями и не имеющим опыта инвестирования, сложные инвестиционные инструменты с высоким инвестиционным риском или сложными условиями определения размера дохода по ним, наличием плеча или содержащие иностранный элемент", - подчеркивается в нем.