Цены на нефть вернулись на докризисный уровень

Цены на нефть марки Brent превысили 51 доллар за баррель впервые с 4 марта этого года, вернувшись на уровень до развала прошлой сделки ОПЕК+. Североамериканский сорт WTI торгуется около 48 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Росту котировок способствовали данные Управления энергетической информации (EIA) о сокращении запасов в США по итогам прошлой недели на 3,1 млн баррелей.

Также статистика EIA показала снижение производства "черного золота" в стране на 100 тыс. баррелей в сутки. Товарные запасы бензина выросли на 1,02 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 167 тыс. баррелей. Также росту нефтяных котировок способствует оптимизм относительно принятия новых мер поддержки экономики США.

Примечательно, но на прошлой неделе рынок почти не отреагировал на информацию EIA о росте запасов в США почти на 15,2 млн баррелей.

Цены на нефть пошли вверх, после новостей о производстве вакцин от COVID-19 и начале вакцинации в некоторых странах. Кроме того, росту котировок способствует ослабление доллара США.