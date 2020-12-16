До 30 мая 2021 года будет действовать временный порядок многодневного голосования на небольших муниципальных выборах. Он во многом схож с тем, что мы видели в ходе плебисцита по Конституции и на региональных выборах в сентябре, при этом ЦИК не рекомендует устраивать голосование на придомовых территориях.

Глава комиссии Элла Памфилова напомнила, что небольшие выборы проходят в России каждую неделю, и у комиссий должно быть понимание, как надо организовывать процесс с учетом изменений в законодательстве и эпидемиологической обстановки.

Во временном положении указано, что комиссии, организующие выборы, вправе делать их многодневными (до трех дней), проводить голосование не только на избирательных участках, но и на дому. Возможны также дополнительные формы: выезд в населенные пункты, где нет условий для создания полноценного участка, и голосование на придомовых территориях, иначе говоря - "на пеньках".

Напомним, это определение появилось в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Тогда некоторые наблюдатели сочли нарушением действия членов участковой комиссии в Ульяновской области, которые поставили ящик для голосования на большой пень у жилого дома и позволили хозяевам заполнить бюллетени там же, а не в отдельной кабинке. Позже комиссия пояснила, что это было голосование на дому, оно не требует установки кабины в отличие от голосования на придомовой территории. Похожие случаи были зафиксированы также во Владимирской и Брянской областях.

"Наше любимое так называемое голосование на пеньках было очень популярным и востребованным. Погода была хорошая, а наша основная задача была летом, в пандемию, исходя из приоритета обеспечить максимальную эпидемиологическую безопасность, развести потоки людей", - отметила глава ЦИК.

Однако сейчас, по ее мнению, в использовании этого формата "нет необходимости". "Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность", - сказала Памфилова. "Мы будем настоятельно рекомендовать воздержаться от голосования на придомовых территориях", - добавила она.

Принятый порядок будет действовать до 30 мая 2021 года. Запрет на голосование на придомовых территориях пока носит рекомендательный характер, поскольку ЦИК не организует выборы в регионах. Но скорее всего, мораторий на "пеньки" продлится и дальше. "В сентябре будет федеральная кампания, у нас будут полномочия жестко это прописать в положении - нашу установку на отказ (от голосования на придомовых территориях. - Прим. "РГ")", - заявила Элла Памфилова.

Что касается других правил проведения многодневного голосования, то они будут схожи с тем, что уже применялось в этом году. В частности, в дни, предшествующие основной дате, все бюллетени будут складывать в сейф-пакеты. "Они должны находиться в зоне видеонаблюдения круглосуточно!" - подчеркнула глава ЦИК. Во временном положении прописано также право наблюдателей присутствовать при всех формах голосования.

Принятый порядок будет действовать до 30 мая 2021 года

В дальнейшем принятое ЦИКом положение будет доработано и адаптировано под нужды думских и региональных выборов, если "мы с вами решим проводить их в течение нескольких дней", сказала Элла Памфилова.