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16.12.2020 13:38
Рубрика: Власть

ЦИК рекомендует регионам отказаться от голосования "на пеньках"

Текст: Галина Мисливская
До 30 мая 2021 года будет действовать временный порядок многодневного голосования на небольших муниципальных выборах. Он во многом схож с тем, что мы видели в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию и на региональных выборах в сентябре.
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

"Каждую неделю в стране проходят выборы. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан у наших коллег - избирательных комиссий регионов - должна быть возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова. Она добавила, что комиссия обещала регионам до конца этого года дать рекомендации по организации процесса голосования и подсчета голосов.

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Комиссии, организующие выборы, вправе делать голосование многодневным (до трех дней), проводить его не только на участках, но и на дому, а также в выездном формате для тех избирателей, в чьих населенных пунктах невозможно организовать полноценные участки. А вот от голосования на придомовых территориях, иначе говоря - "на пеньках", ЦИК рекомендует пока отказаться.

Напомним, это определение появилось в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Тогда некоторое наблюдатели сочли нарушением действия избирательной комиссии в Ульяновской области, члены которой поставили ящик для голосования на большой пень и позволили избирателям заполнить бюллетени там же, а не в отдельной кабинке. Позже комиссия пояснила, что это было голосование на дому, оно не требует установки кабинки в отличие от голосования на придомовой территории. Похожие случаи были зафиксированы также во Владимирской и Брянской областях.

"Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность", - сказала Памфилова.

"Мы будет настоятельно рекомендовать воздержаться от голосования на придомовых территориях", - добавила она.

Этот порядок будет действовать до 30 мая 2021 года, он носит рекомендательный характер, поскольку ЦИК не является комиссией, организующей выборы в регионах.

Но скорее всего, голосование "на пеньках" не будет применяться и после этой даты.

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"В сентябре будет федеральная кампания, у нас будут полномочия жестко это прописать в положении - нашу установку на отказ (от голосования на придомовых территориях - прим. "РГ")", - заявила Элла Памфилова.

Что касается других правил проведения многодневного голосования, то они будут схожи с тем, что уже применялось в этом году. В частности, в дни, предшествующие основной дате, все бюллетени будут складывать в сейф-пакеты. "Они должны находиться в зоне видеонаблюдения круглосуточно!" - подчеркнула Элла Памфилова.

В дальнейшем принятое ЦИКом положение будет доработано и адаптировано под нужды думских и региональных выборов. "Этот опыт ляжет в копилку для того, чтобы мы могли по всем аспектам хорошо отработанное положение принять к Единому дню голосования в случае, если мы с вами решим проводить его в течение нескольких дней", - заявила Элла Памфилова.

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