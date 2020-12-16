Дания ввела жесткие ограничения из-за коронавируса

Со среды в королевстве закрыты учреждения культуры. Сфера общественного питания работает по системе "заказ на вынос". Школьники с 5 класса, а также студенты перешли на дистанционное обучение. Кроме того, дети будут отправлены на досрочные каникулы, которые в этом году продлятся дольше обычного.
Напомним, что такие ограничения действовали в некоторых муниципалитетах Дании. Однако власти решили распространить их на всю страну.
"Ситуация стала серьезной. Коронавирус распространяется в Дании. Число случаев слишком высоко, количество госпитализаций растет. И поэтому мы распространяем частичный локдаун на всю страну", - заявил министр транспорта Бенни Энгельбрехт.
За весь период пандемии в Дании подтверждено более 116 тысяч случаев коронавируса, умер 961 человек.