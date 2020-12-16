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16.12.2020 19:24
Рубрика: Происшествия

Из чата - в суд

Данные из соцсетей и мессенджеров становятся ключевыми доказательствами в судебных спорах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Фото из социальной сети или переписка в мессенджере могут стать решающими доказательствами в судебном споре. Эксперты Ассоциации юристов России отметили тенденцию: в этом году значительно выросла роль электронных доказательств. Похоже, суды отбросили свое традиционное недоверие к тому, что написано не пером, а пальцем на экране.
Чтобы зафиксировать переписку в социальной сети, надо обратиться к нотариусу. Фото: Reuters Чтобы зафиксировать переписку в социальной сети, надо обратиться к нотариусу. Фото: Reuters
Чтобы зафиксировать переписку в социальной сети, надо обратиться к нотариусу. Фото: Reuters

Две массажистки работали в одном из фитнес-центров в Омской области. Трудовой договор не заключали. А потом у работодателя, судя по всему, начались трудности, и он попытался решить проблемы традиционным некрасивым способом: перестал платить людям. А когда массажистки пришли к нему за зарплатой, сделал круглые глаза, мол, знать вас не знаю, ничего вам не должен, не пойму, чего вы от меня хотите.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В былые годы правовая ситуация массажисток была бы практически безнадежной. Но сегодня наступили времена телефонного права: в том смысле, что доказательства приходят прямо из телефона.

Владелец фитнес-центра в свое время завел общий чат с сотрудниками. Так многие делают, это удобно. Причем удобно, как оказывается, не только решать практические вопросы, но и потом судиться.

Массажистки принесли в суд переписку из чата. Это стало доказательством, что они действительно работали на предпринимателя. Данный пример приведен в специальной подборке, составленной порталом Право.ру. Как отмечают эксперты, дело сотрудниц омского фитнес-центра примечательно тем, что электронные доказательства принял суд общей юрисдикции. Обычно его судьи более консервативны в вопросах приема электронных доказательств, чем арбитражные суды.

"Возможно, еще рано говорить о том, что случился прорыв, но на практике мы ясно видим, что в сознании рядовых судей происходят серьезные сдвиги по отношению к электронным технологиям, - говорит адвокат, член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев. - Конечно, тут сыграла роль и пандемия, ускорившая внедрение электронных форматов, и принципиальная позиция Верховного суда России. Электронные доказательства перестают быть экзотикой в процессе".

Поэтому надо помнить: сегодня все, что вы напишете в мессенджере, может быть использовано против вас. Или - в пользу вас.

Для того чтобы цифровые доказательства получили больший вес, их необходимо зафиксировать у нотариуса. Есть такое нотариальное действие. Причем в ближайшее время это можно будет сделать удаленно - через интернет. Соответствующий закон вступает в силу в конце года.

"Без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя, - рассказал президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик. - К примеру, это осмотр интернет-сайта в рамках обеспечения доказательств".

В перспективе обратиться за помощью к нотариусу можно будет через портал госуслуг. Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательной силой, как и любой другой нотариальный акт.

Фото: GettyImages
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Причем у нотариального протокола нет срока давности. А значит, уже не важно, как будет выглядеть сайт или чат в мессенджере на момент подачи иска в суд. Удаление или редактирование публикаций в интернете, которые изначально были зафиксированы с помощью нотариуса, уже не спасет нарушителя от ответственности.

Например, в Кировской области покупатели товара по ошибке переплатили поставщику больше миллиона рублей. А поставщик, не желая возвращать деньги, заявил, что бумажные договоры, на которых стояла меньшая сумма, были сфальсифицированы, якобы подписи стоят не его.

Тогда покупатели представили суду два нотариальных протокола переписки по электронной почте и в WhatsApp. И выиграли процесс.

В другом деле, упомянутом Право.ру, истец провел целое расследование в интернете. Должница продала свой дорогой автомобиль, а потом прошла процедуру банкротства. Истец с помощью соцсетей выяснил, что новая хозяйка машины и старая трудятся в одной компании: помогла официальная страничка компании в Facebook. Кроме того, должница в соцсетях часто фотографировалась с якобы проданным авто, то есть сделка была фиктивной. Суд принял доказательства, договор купли-продажи признан недействительным, авто включено в конкурсную массу для погашения долга.

Происшествия Правосудие Суд

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