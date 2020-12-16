Депутат поддержала идею давать лицензию на оружие с согласия семьи

Если для получения лицензии на оружие понадобится согласие родственников, то это поможет оградить общество от вооруженных неадекватов. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение на эту тему.

Ранее с идеей включить письменное согласие родственников в перечень документов для получения лицензии на оружие выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Светлана Бессараб ("Единая Россия") назвала эту идею актуальной. "Уже, к сожалению, неоднократно сталкивались с неадекватными ситуациями, когда гражданин, имеющий оружие, направлял его в том числе против своих родственников", - сказала она в комментарии RT.

Кроме того, не всякий склонный к агрессии гражданин состоит на психиатрическом учете. И только родственники кандидата на получение лицензии могут знать о вспышках гнева с его стороны, добавила Бессараб.

У каких именно родственников предлагается спрашивать согласие? Согласно инициативе, это супруги и (или) другие совершеннолетние родственники, совместно проживающие на одной жилой площади с гражданином, претендующим на лицензию.