Новости

Дополнительных антиковидных ограничений на праздники в Москве не будет 21:35
Российской рыбе открыли экспорт в Египет 21:19
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 21:13
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 21:06
Где в Москве можно покататься на лыжах 21:03
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 21:01
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 20:47
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 20:46
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 20:41
Куинси Промеса выпустили на свободу 20:34
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:20
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 21:10
Рубрика: Власть

По примеру отцов

Дети полицейских и росгвардейцев смогут поступить в ведомственные вузы в приоритетном порядке
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Дать приоритетное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников МВД и Росгвардии предлагается внесенным во вторник в Госдуму законопроектом. Авторами проекта закона выступили глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Они напоминают, что сегодня дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети пенсионеров указанных силовых ведомств, чей стаж службы составляет 20 лет, имеют преимущественное право при поступлении в кадетские корпуса.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Госдуму внесен законопроект о госзащите сотрудников Росгвардии

"По состоянию на 2020 год, в минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственном комитете действуют 44 довузовские государственные общеобразовательные организации (суворовские военные училища, нахимовские военные училища, военные музыкальные училища, кадетские училища и корпуса, пансионаты воспитанниц). Ключевой особенностью такого образования является подготовка несовершеннолетних к военной и правоохранительной службе путем формирования у них соответствующей мотивации в раннем возрасте", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом дети военнослужащих и военных пенсионеров имеют приоритетное право поступления и в военные вузы. "На детей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД и нацгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - поясняется в сопроводительных документах.

В этой связи законопроектом предлагается предоставить детям сотрудников МВД и проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы со стажем службы 20 и более лет, преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии.

"Если льгота есть у детей военнослужащих, поступающих в военные вузы, такая же льгота должна быть у детей гвардейцев и полицейских, поступающих в вузы МВД и нацгвардии", - пояснил депутат Александр Хинштейн. - Для людей в погонах подходы должны быть одни - дети полицейских и гвардейцев тоже хотят становиться офицерами по примеру своих отцов".

Дисбаланс особенно заметен в Росгвардии, где служат и военнослужащие, и полицейские

"Приоритет в поступлении в профильные вузы детям сотрудников полиции и Росгвардии - это хорошая мотивация для самих сотрудников, - заявил "РГ" председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. - Это вопрос наболевший, важный, десятилетия показали, что династии и преемственность в системе правоохранительных органов крайне важны, и, конечно же, у детей сотрудников должен быть приоритет в поступлении".

"Это будет не только система соцподдержки, но и система мотивации самих сотрудников быть честными и профессиональными. Они будут понимать, что их дети смогут получить хорошее образование. Кроме того, это даст еще один повод детям гордиться и уважать работу своих родителей", - считает эксперт.

Власть Безопасность Правоохранительная система Власть Безопасность Спецслужбы Общество Образование

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие