Дать приоритетное право зачисления в ведомственные вузы детям сотрудников МВД и Росгвардии предлагается внесенным во вторник в Госдуму законопроектом. Авторами проекта закона выступили глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Они напоминают, что сегодня дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети пенсионеров указанных силовых ведомств, чей стаж службы составляет 20 лет, имеют преимущественное право при поступлении в кадетские корпуса.

"По состоянию на 2020 год, в минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственном комитете действуют 44 довузовские государственные общеобразовательные организации (суворовские военные училища, нахимовские военные училища, военные музыкальные училища, кадетские училища и корпуса, пансионаты воспитанниц). Ключевой особенностью такого образования является подготовка несовершеннолетних к военной и правоохранительной службе путем формирования у них соответствующей мотивации в раннем возрасте", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом дети военнослужащих и военных пенсионеров имеют приоритетное право поступления и в военные вузы. "На детей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД и нацгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - поясняется в сопроводительных документах.

В этой связи законопроектом предлагается предоставить детям сотрудников МВД и проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы со стажем службы 20 и более лет, преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии.

"Если льгота есть у детей военнослужащих, поступающих в военные вузы, такая же льгота должна быть у детей гвардейцев и полицейских, поступающих в вузы МВД и нацгвардии", - пояснил депутат Александр Хинштейн. - Для людей в погонах подходы должны быть одни - дети полицейских и гвардейцев тоже хотят становиться офицерами по примеру своих отцов".

Дисбаланс особенно заметен в Росгвардии, где служат и военнослужащие, и полицейские

"Приоритет в поступлении в профильные вузы детям сотрудников полиции и Росгвардии - это хорошая мотивация для самих сотрудников, - заявил "РГ" председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. - Это вопрос наболевший, важный, десятилетия показали, что династии и преемственность в системе правоохранительных органов крайне важны, и, конечно же, у детей сотрудников должен быть приоритет в поступлении".

"Это будет не только система соцподдержки, но и система мотивации самих сотрудников быть честными и профессиональными. Они будут понимать, что их дети смогут получить хорошее образование. Кроме того, это даст еще один повод детям гордиться и уважать работу своих родителей", - считает эксперт.