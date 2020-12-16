Согласны ли Вы с тем, что в мире становится все тревожней? Иногда кажется, что складывающаяся ситуация превращается все в более непредсказуемую. Что думаете по этому поводу Вы и аналитики СВР?
Сергей Нарышкин: История свидетельствует, что спокойных времен никогда особо и не было. Противоречия всегда присутствовали в отношениях между людьми, социальными группами и странами. Они отчасти являются источником развития цивилизации. В отдельные периоды противоречия могут обостряться, принося нам это возрастающее чувство тревоги.
Вот и сейчас мы переживаем такой момент. Мир стал "теснее" благодаря развитию современных средств обмена информацией, стремительной интеграции подавляющего большинства стран в общемировую экономику и торговлю, словом, за счет процесса, который мы называем глобализацией. Ведущие мировые державы в таком мире все больше и больше начинают "сталкиваться локтями", продвигая или отстаивая на международной арене собственные экономические и политические интересы.
Вспоминая, к примеру, времена "холодной войны", поставившей мир на край ядерной катастрофы в период Карибского кризиса, понимаешь, что нынешняя обстановка отличается от ситуации тех лет в лучшую сторону. Я вообще верю в человеческий разум и в то, что мы сможем избежать жесткого противостояния.
Вы отметили такую особенность современных мировых процессов, как непредсказуемость. В этой связи напомню, что одной из задач, стоящих перед Службой, является выявление и предупреждение всего комплекса внешних угроз, постоянный анализ и прогнозирование развития ситуации в так называемых зонах нестабильности и в мире в целом.
Существуют опасения, что атмосфера всеобщего недоверия, нарастающей напряженности, непредсказуемой случайности, когда у кого-то просто сдают нервы, может привести к мировой катастрофе? Что в общем плане делается разведкой для предотвращения развития событий в подобном русле?
Сергей Нарышкин: К сожалению, наша страна слишком хорошо знает, что такое большая война и какую трагедию она представляет для цивилизации. И потому Россия настойчиво призывает других участников международного сообщества перестать "играть с огнем" и начать диалог о реформировании глобального миропорядка на многополярных началах. Только равноправное взаимодействие различных центров силы и интеграционных объединений способно обеспечить безопасное существование государств. И только в таких условиях станет невозможной ситуация, когда чьи-то сдавшие нервы могут привести к большой катастрофе.
Разговор получается действительно не бравурно-праздничным. А в праздник всегда хочется добрых новостей. Скажите, появятся ли в СВР России новые герои, отмеченные высшими государственными наградами? Вы лично проделали огромную работу по рассекречиванию своих лучших представителей. И страна узнала семь новых героев-нелегалов. Планируете ли продолжить эту работу в дальнейшем?
Сергей Нарышкин: Вековая история отечественной внешней разведки наполнена примерами истинного героизма, отваги и беззаветного служения Отечеству. Уходящий год не стал исключением, и сотрудники Службы, внесшие весомый вклад в обеспечение безопасности страны, отмечены высокими государственными наградами. Нам есть чем гордиться.
К сожалению, рассказать сейчас об этих замечательных людях, профессионалах высокого уровня, и достигнутых ими результатах не представляется возможным из соображений безопасности разведдеятельности. Но я надеюсь, что по прошествии времени российское общество узнает о них и сможет отдать должное их мужеству, стойкости и отваге.
Сергей Евгеньевич, не сочтите вопрос кощунственным в эпоху ковида. Но будут ли и в этот период проходить мероприятия, посвященные 100-летию?
Сергей Нарышкин: Мероприятия, посвященные 100-летию ИНО-ПГУ-СВР, проводятся Службой с самого начала года. Именно в рамках подготовки к юбилею были преданы гласности имена семерых выдающихся разведчиков-нелегалов, упомянутых вами ранее. Также был рассекречен значительный перечень документов времен Великой Отечественной войны, иллюстрирующих вклад внешней разведки в общее дело Великой Победы. Эти документы вошли в сборник очерков о внешней разведке, подготовленный нами совместно с издательством "Комсомольская правда". На днях эта книга выйдет из печати.
В целом за последние полтора десятка лет сотни и сотни документов из архива разведки были рассекречены и введены в историко-архивный оборот. В частности, в виде отдельных изданий вышли сборники документов, освещающих военно-политическую ситуацию предвоенного и военного периода европейской истории (1935-1945 годы). В этом году они были переизданы в рамках единой серии издательства "Вече".
В преддверии юбилея нас порадовали друзья-историки спецслужб. На полках книжных магазинов появилось два новых сборника из серии "Жизнь замечательных людей": "Ботян" и "Дроздов". Автор книг Александр Бондаренко талантливо и увлекательно рассказал о двух легендарных разведчиках. Хочу отметить и вашу, Николай Михайлович (Долгополов), третью книгу из популярной серии "Легендарные разведчики".
Тема 100-летнего юбилея разведки не осталась обделена вниманием и электронных СМИ. К 20 декабря на телеканалах Первый канал, "Россия 1" и НТВ состоятся премьеры документальных фильмов, рассказывающих о выдающихся операциях отечественной разведки и легендарных разведчиках, оставивших добрый след в истории нашей страны и мировой истории. С нетерпением ждем их на экране.
2 сентября 2020 года на территории штаб-квартиры СВР России состоялось торжественное открытие скульптурной композиции "Отечество Доблесть Честь", приуроченное к грядущему юбилею. Талантливый скульптор, народный художник России Андрей Ковальчук языком монументального искусства сумел выразить и неразрывную связь поколений разведчиков, и непрерывность вековой истории Службы, и уверенность в том, что настоящее и будущее российской разведки - в надежных руках.
Но, как я понимаю, ваш вопрос касается непосредственно мероприятий в дни юбилея - торжественного собрания и праздничного концерта. Самые уважаемые участники таких встреч - это наши ветераны. К сожалению, сложная эпидемиологическая обстановка накладывает свои ограничения. В силу своего возраста ветераны отнесены к группе риска. А торжественно отмечать юбилей без них мы посчитали несправедливым. Поэтому мы решили воздержаться от проведения массовых торжественных мероприятий - здоровье наших уважаемых ветеранов дороже.
Пойти в разведку
Николай Леонов, генерал-лейтенант госбезопасности в отставке, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР:
- Моим коллегам, которые работают в Службе, хочется пожелать в первую очередь хладнокровия, терпения, выдержки. Сегодня наши разведчики трудятся в невероятно сложных и тяжелых условиях значительного ухудшения геополитической обстановки в мире. Происходят события, которые потрясают все человечество, как смертельная пандемия, которой не видно конца. Трудно прогнозировать, что будет с Америкой, в которой начался сильный раскол. Запад продолжает нагнетать ненависть в отношении России, что также сказывается и на без того сложной работе разведки за рубежом, где она сильно ограничена и во многом зависит от политической обстановки в конкретной стране. Она замирает, теряет свою созидательную способность в условиях постоянного давления и клеветы. Также желаю, чтобы у сотрудников разведки всегда сохранялась вера в будущее процветание своей Родины, несмотря на все переживаемые нашей страной сегодня трудности и на различные пессимистические прогнозы. Разведчики должны помнить о том, что они вносят уникальный и бесценный вклад в защиту безопасности страны. Наконец, хочется пожелать преемственности традиций, их приумножения. В мою бытность главой аналитического подразделения КГБ СССР при Юрии Владимировиче Андропове советская разведка, бесспорно, входила в тройку ведущих в мире, давая максимально точные оценки и прогнозы ситуации в мире, ее качество работы было очень высоким. Все мы, от младшего оперативника до начальника разведки, горели желанием увидеть будущее нашей страны лучшим, твердо веря, что это будущее стоит за нами. Мы работали с источниками честно и на совесть, на доверии, что придавало в итоге авторитет государству. Зная об этой морально-психологической атмосфере, иностранцы охотно шли к нам. Все лучшее, что сделала разведка, включая атомные проекты, было достигнуто потому, что люди за рубежом видели в нас лучшую альтернативу другому миру и хотели помочь нам в этом.
Михаил Ножкин, народный артист России, исполнитель роли Павла Синицына (Бекас) в фильмах "Ошибка резидента", "Судьба резидента", в которых впервые в советском кинематографе рассказали о разведчиках-нелегалах:
- Нашей СВР 100 лет - это наш врагам ответ! Умные, смелые, надежные, скромные, достойные защитники нашей великой Родины - России! Храни вас Бог, особенно нелегалов, о которых наконец-то начали вспоминать, в добром здравии многие лета! Берегите себя! Не радуйте наших врагов, то есть не болейте! Поклон вам земной за ваш великий и опасный труд, который спас миллионы наших граждан! С неизменным почтением.
Михаил Ковальчук, президент Курчатовского института:
- Любой юбилей - это повод остановиться и оглянуться назад, чтобы оценить то, что было сделано. Особенно когда речь идет о вековом юбилее столь значимого в истории страны ведомства. За сто лет в историю разведки было вписано множество ярких и героических страниц. Одна из, пожалуй, наиболее значимых для всего мира - атомная гонка, в которой советские физики и разведчики оказались в одном силовом поле. В тот напряженнейший период атомной дуэли они по-разному, но решали одну невероятно сложную задачу. Информация разведки без дополнительных расчетов и доказательств наших физиков была бы бессмысленна. Получаемые от разведки сведения тщательно анализировались руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым и, безусловно, оказались полезными в корректировке направлений исследований, в каких-то вопросах уберегли от ошибок. По некоторым оценкам, они примерно на четыре-пять лет сократили срок создания советской атомной бомбы, а в той ситуации (сейчас уже точно известно, что у Пентагона был разработан план нанесения по территории СССР ядерного удара) медлить было нельзя. Противостоять угрозе ядерной войны могли только объединенные усилия советских ученых и разведчиков. И если имена ученых-физиков, инженеров и конструкторов широкая общественность узнала уже в 1949 году, то имена разведчиков стали известны лишь почти спустя полвека. В день юбилея я желаю всем сотрудникам СВР крепкого здоровья, благополучия, новых ярких страниц в их деятельности на благо России!
Александр Мальцев, двукратный олимпийский чемпион, бывший игрок сборной СССР и московского "Динамо":
- Искренне поздравляю действующих сотрудников и ветеранов отечественной разведки с ее столетним юбилеем. Мы, игроки национальной сборной и московского "Динамо" по хоккею с шайбой, всегда с огромным уважением относились к сотрудникам органов государственной безопасности. Вместе ковали победы во славу Отечества, только в отличие от нас, сражавшихся на стадионах и узнаваемых в мире, наши разведчики несли свою ношу на линии невидимого фронта, а об их подвигах в силу специфики работы знали только коллеги по работе. Мы не знали их в лицо, но понимали, что они, так же как и обычные болельщики, искренне и горячо переживают за нас на трибунах и у экранов телевизоров и от всей души радуются нашим победам. Знаю, что хоккей любил начальник разведки в военные годы Павел Михайлович Фитин. Ему постоянно сообщали о результатах игр его бывшие подчиненные, которые болели за нас на трибунах. Раньше, чем мы возвращались в раздевалку с ледовой площадки на перерыв, о ходе матчей "Динамо" знал Юрий Владимирович Андропов, который курировал наш хоккейный клуб. Андропов сыграл огромную роль в моей судьбе, и этого я никогда не забуду. Желаю сотрудникам разведки здоровья в это нелегкое время, семейного благополучия, успехов по службе.