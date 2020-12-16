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16.12.2020 16:29
Рубрика: Общество

Астрономы нашли самую древнюю и самую далекую от Земли галактику

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астрономы установили возраст одной из самых далеких галактик, известных на сегодняшний день. По их расчетам, галактика GN-z11 находится на расстоянии 13,37 млрд световых лет от Земли, и она существует с того времени, когда Вселенной было лишь 420 млн лет.

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Спектроскопические измерения с помощью спектрографа MOSFIRE на телескопе Keck I в обсерватории Кека на Гавайях, проведенные международной командой под руководством Линьхуа Цзян из Пекинского университета (КНР), показали, что GN-z11 не только самая далекая, но и самая древняя галактика во Вселенной. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Эти результаты, говорит ученый, важны для понимания того, когда образовались первые звезды и галактики: астрономы видят эту галактику такой, какой она была 420 миллионов лет после Большого взрыва.

Самым большим сюрпризом для Цзяна и его коллег стало то, что 7 апреля 2017 года во время своих наблюдений они зафиксировали ультрафиолетовую вспышку в инфракрасном диапазоне GN-z11, которая длилась всего 245 секунд. Согласно спектральному анализу, вспышка связана с гамма-всплеском в GN-z11.

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"Мы исключили возможность того, что вспышка пришла от каких-либо других источников, таких как искусственные спутники или движущиеся объекты в Солнечной системе", - говорится в другой статье международной команды астрологов, опубликованной в Nature Astronomy.

Это свидетельствует о том, что гамма-всплески, чрезвычайно огромные выбросы энергии, происходили уже через 420 млн лет после Большого взрыва. Соответственно, полагают авторы статьи, первое поколение звезд должно было образоваться намного раньше, чем считалось ранее.

Общество Космос

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