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16.12.2020 21:36
Рубрика: В мире

Байден присягнет на улице

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8338)
Организаторам инаугурации 46-го президента США придется отступить от многих традиций, чтобы решить непростую задачу. Нужно обеспечить привычные для церемонии торжество и масштаб, но при этом соблюсти все санитарные ограничения. Поэтому, по данным телеканала ABC News, избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис приведут к присяге 20 января 2021 года не в здании Капитолия, как это обычно происходит, а на улице.

Решение не бесспорное, ведь январская погода в Вашингтоне коварна, а потому 77-летнему Байдену придется быть осторожнее. После этого Байден произнесет инаугурационную речь, центральной темой которой станет борьба с пандемией. В штабе Байдена призвали его сторонников не приезжать на церемонию в Вашингтон, пояснив: "Масштаб церемонии будет сильно урезан, а парад после нее пройдет по-новому" (имеется в виду парадное шествие нового президента и его свиты от Капитолия к Белому дому - от Ред). Ранее сам Байден пояснял, что церемония больше будет напоминать летний съезд Демократической партии, который практически целиком состоялся в виртуальном формате.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Особенно дотошно организаторы отберут гостей на торжественную трибуну, которую строят по случаю инаугурации перед Капитолием. Обычно платформа битком забита высокопоставленными гостями числом до 1,6 тысячи человек, но в этот раз организаторы собираются урезать их количество. Кроме того, всех, кто будет приглашен на платформу, заранее протестируют на коронавирус. Остается неясной судьба других традиционных событий инаугурационного дня, таких, например, как обед нового президента с конгрессменами. А с подачи президента Трампа торжество и вовсе может получить скандальный оттенок. По слухам в прессе, он собирается не только пропустить инаугурацию, что само по себе пощечина традициям, но и намерен в этот день провести митинг перед сторонниками в штате Флорида. По другой версии, он все же появится на инаугурации, но попытается бросить тень на это событие, например, незадолго до него объявив о запуске своей кампании по участию в выборах 2024 года.

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