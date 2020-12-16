Опыты на мышах показали эффективность воды против ожирения и диабета

Исследователи из Университета Колорадо в Аншуце обнаружили, что обычная вода может подавлять гормон вазопрессин, повышенное содержание которого наблюдается при ожирении и диабете. Результаты проведенного учеными эксперимента опубликованы в издании JCI Insight.

Как рассказал ведущий автор исследования доктор Мигель А. Ланаспа, он и его коллеги намеревались выяснить, почему концентрация гормона, отвечающего за поддержание уровня воды в организме, превышает норму у людей с метаболическим синдромом. Лабораторные исследования на мышах показали, что подслащенная вода стимулирует мозг вырабатывать больше вазопрессина. Он, в свою очередь, перерабатывает сладкую воду в жир - это механизм сохранения необходимой для метаболизма жидкости. Данный процесс приводит к обезвоживанию, которое также стимулирует выработку жиров.

- Вазопрессин взаимодействует с сахаром через особый рецептор V1b. Он известен давно, но его функция оставалась нераскрытой. Наши эксперименты показали, что мыши, лишенные V1b, были полностью защищены от воздействия сахара. У животных, получавших чистую воду, снижался уровень вазопрессина и уменьшалось ожирение, - заявил Ланаспа.

Доктор добавил, что полученные данные согласуются с исследованиями, указывающими на признаки обезвоживания у людей с ожирением. Кроме того, они могут служить объяснением, почему одной из причин появления ожирения и диабета является рацион с высоким содержанием соли.

Ученые отметили, что повышенный вазопрессин наблюдается у пустынных млекопитающих - при отсутствии свободного доступа к воде этот гормон сохраняет ее в виде жира.

- Это звучит удивительно, но получается, что "водная терапия" может быть дешевым и простым способом профилактики и лечения метаболического синдрома. Следует учитывать ее потенциальную эффективность для людей с ожирением и диабетом, а также при повышенном уровне триглицеридов, что увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, - заключил исследователь.