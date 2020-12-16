Эксперты напомнили о изменениях в легких при тяжелом течении COVID-19

Тяжелое течение COVID-19, особенно у пожилых людей, может привести к необратимым поражениям легочной ткани, об этом рассказал ведущий специалист НИЦЭМ имени Гамалеи Федор Лисицын.

"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани", - сказал эксперт в эфире телеканала "Россия-24".

Он пояснил, что у пожилых регенерация (восстановление) легочной ткани после воспаления происходит гораздо слабее, поэтому такое осложнение, как фиброз (замещение ткани легких соединительной тканью - проще говоря, образование рубцов и потеря функций) может стать необратимым.