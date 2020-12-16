Евросоюз объявил о новых жестких мерах для технологических гигантов

Евросоюз объявил о новых правилах, которые могут привести к разрыву отношений с технологическими гигантами и крупным штрафам для них.

Такие компании, как Apple и Google, должны будут, в частности, разрешить пользователям удалять приложения, изначально поставляемые с их устройствами. Несоблюдение этого требования может привести к штрафам до 10% от годового оборота технологических компаний и "периодическими штрафными выплатами" до 5% от среднего дневного дохода. В конечном итоге средства правовой защиты могут включать принуждение этих монополистов на рынке онлайн-услуг к сокращению инвестиций в ЕС, если они будут систематически нарушать правила, сообщает CNBC.

Европейская комиссия представила проекты двух законодательных актов. Цель Закона о цифровых рынках (DMA), отметили источники в Брюсселе, состоит в том, чтобы ограничить антимонопольное поведение технологических компаний. Они не смогут предлагать свои собственные продукты и услуги "в более выгодной позиции при поиске, чем аналогичные услуги или продукты, предлагаемые третьими сторонами". ЕС оштрафовал Google за аналогичные действия в прошлом, а Apple в 2019 году была вынуждена изменить свои алгоритмы в App Store, чтобы ее собственные приложения не всегда появлялись первыми в результате поиска.

Закон о цифровых услугах (DSA) направлен на усиление ответственности за незаконную и вредоносную деятельность, совершаемую на онлайн-платформах. Это заставит их быстро удалять такой контент. Если DSA станет законом, а технологические гиганты не будут должным образом бороться с незаконным или вредоносным контентом, им может грозить штраф до 6% от глобального дохода. Для сравнения - максимальный штраф за нарушение Общего регламента по защите данных в настоящее время составляет 20 миллионов евро или четыре процента от общего годового дохода, в зависимости от того, какая сумма штрафа больше.

Стратегия Евросоюза, который предложил ввести эти правила на территории государств-членов блока, заключается в том, чтобы "создать более безопасное цифровое пространство, в котором будут защищены основные права всех пользователей цифровых услуг" и "создать равные условия для стимулирования инноваций, роста и конкурентоспособности как в Европе, так и в других странах". Как отмечает Financial Times, эти законодательные акты знаменуют собой первое серьезное изменение подхода ЕС к управлению интернетом в европейском сообществе за последние два десятилетия. Глава ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер выразила надежду, что правила будут приняты как можно скорее, однако, по расчетам аналитиков, на это может уйти два года, пока данные меры не будут применяться на практике.

Предлагаемые правила повлияют на пользователей напрямую. Например, они будут уведомлены, когда платформы удаляют их контент, и у них будет возможность оспорить его. Кроме того, отмечает цифровой портал engadget.com, на территории ЕС будут введены прозрачные правила для модерации контента. DSA требует, чтобы платформы предоставляли "значимую информацию" о рекламе, они также должны будут разъяснять, почему рекомендуют определенный контент, а пользователи могут отказаться от получения таких предложений на основе профилирования.

Между тем

Во вторник власти Великобритании объявили о своих предложениях по борьбе с вредоносным контентом в социальных сетях для защиты пользователей. Правительство страны заявило, что эти правила будут применимы к сообщениям на платформах Facebook, Instagram и Twitter, а также на игровых сайтах, форумах, обменах сообщениями в приложениях и в отношении коммерческих сайтов интим-услуг. Если платформы не примут меры для того, чтобы удалить вредоносный контент, они могут столкнуться со штрафом до 18 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона долларов) или 10% дохода. Старшие менеджеры этих компаний могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности, а официальный Лондон будет иметь право заблокировать оказание услуг британским пользователям для тех платформ, которые нарушают правила.