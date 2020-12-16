"Финист - ясный сокол" Рубанова стал книгой года по версии читателей

Писатель Андрей Рубанов получил главный приз всероссийской литературной награды "Премия читателей", единственной премии учрежденной библиотечным сообществом. Библиотекари и посетители библиотек назвали роман "Финист - ясный сокол" лучшей книгой года.

По словам координатора премии Анны Харитоновой, эта книга не только нашла живой отклик в сердцах читателей, но и безоговорочно их покорила. "О чем свидетельствует почти полное единодушие в оценках жюри, а это значит, что лауреатом юбилейного сезона "Премии читателя" становится прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов", - сказала она.

Издатель Елена Шубина не скупилась на комплименты: "Этим романом Андрей Рубанов славянское фэнтези возвел в ранг мэйнстрима". По ее словам, Рубанов один из немногих писателей, который одинаково эффектно и эффективно работает в разных жанрах.

Сам же Рубанов, получив заслуженный хрустальный диплом, заметил, что оказаться на вершине такого хит-парада чрезвычайно почетно.

"Но это меня и напугало, потому что накладывает определенную ответственность. По библиотекам я езжу много, проехал от Калининграда до Южно-Сахалинска, публику библиотечную прекрасно знаю, я сам вырос в библиотеках, мое сердце всегда будет здесь", - признался писатель.

За Рубанова проголосовали читатели молодежных и научных библиотек России, а также пользователи портала "Литрес". "Финальное голосование проходило с участием жюри, состоящего из читателей более чем 20 библиотек в возрасте от 15 до 35 лет", - уточнила директор Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ), вице-президент Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова.

Она заверила, что в будущем году премия будет вручаться и в новой номинации для книг в жанре нон-фикшн, а также еще больше увеличится количество участвующих библиотек.

"Финист - Ясный сокол", - это настоящее, классическое фэнтези, что редкость в наше время. В основе сюжета лежит одноименная народная сказка о девушке Марье, полюбившей получеловека-полусокола. Вот только пересказывает ее Рубанов по-своему - в три захода. В первой части повествование ведется от лица скомороха-глумилы Ивана Корня, который стал свидетелем завязки будущей драмы. Более того, был непосредственным исполнителем коварного плана сестер Марьи, и видел, как девушка, надев железные сапоги и вооружившись железным посохом, отправляется на поиски своего возлюбленного Финиста.

Во второй части эстафету перенимает еще один Иван, мастер-оружейник по прозванию Ремень, который встретил Марью в середине ее длинного пути.

Наконец, третий рассказчик - и снова Иван. Именно так предпочел именовать себя бывший птицеловек по имени Соловей, изгнанный своими соплеменниками в мир людей. Именно ему довелось стать непосредственным участником развязки истории Марьи и Финиста.