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16.12.2020 22:15
Рубрика: Экономика

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. Это было последнее заседание американского регулятора в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экономическая активность и занятость продолжили восстанавливаться на фоне непрекращающейся пандемии коронавируса, но остаются значительно ниже своих уровней в начале года, констатировали в Федрезерве.

Фото: iStock
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Более слабый спрос и ранее падение цен на нефть сдерживали потребительскую инфляцию. Общие финансовые условия остаются благоприятными, что отчасти отражает меры политики по поддержке экономики и кредитования домохозяйств и предприятий США, указывается в релизе по ставке.

Пандемия и связанные с ней проблемы в здравоохранении по-прежнему будут оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представляет значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, вновь подчеркивают в регуляторе.

Кроме того, ФРС продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг минимум на 80 млрд долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 млрд долларов в месяц, указали в Федрезерве. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий, говорится в релизе.

В конце августа председатель ФРС США Джером Пауэлл фактически заявил о смягчении цели регулятора по инфляции. Теперь Федрезерв будет стремиться к тому, чтобы в перспективе инфляция в среднем находилась на уровне 2% - то есть допускается и превышение этого уровня. Ранее инфляция в 2% считалась ФРС определенной границей, за которую нельзя переступать. Нулевую процентную ставка ФРС намерена сохранять, пока не достигнет цели по инфляции.

Придерживаясь режима "таргетирования средней инфляции", Федрезерв едва ли будет ужесточать монетарную политику при первых же признаках ускорения роста цен, считает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. К тому же глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял о намерении сохранять ультрамягкую политику.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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На этом фоне некоторые инвесторы могут задаться вопросом, зачем нужно сохранять или расширять стимулирующие меры - особенно с учетом множества примеров возникновения в финансовой системе пузырей, которые подрывают финансовую стабильность, говорит Маккиннон. Многие инвесторы надеются, что на этой неделе в США может быть согласован законопроект о дополнительном фискальном стимулировании на сумму 700-750 млрд долларов, хотя он может и не обеспечить достаточное замещение доходов населения с учетом прекращения действия чрезвычайных программ выплаты пособий по безработице, срок которых заканчивается 26 декабря.

По мнению Маккиннона, ситуация на рынке акций США сейчас напоминает ситуацию декабря 2018 года, когда резкий рост доходностей казначейских облигаций привел к падению индекса S&P 500 на 16%. В настоящий момент многие индикаторы американского рынка акций находятся на рекордно высоких уровнях. "Ставка на рефляцию и нормализацию ситуации в экономике в сочетании с верой инвесторов в то, что не нужно пытаться "быть умнее ФРС", привели к аккумулированию рекордного количества длинных позиций в индексе S&P500, и рынок в данный момент явно перегрет", - отмечает аналитик.

Экономика Макроэкономика

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