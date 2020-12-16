Здание, которое находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия, дважды выставлялось на торги. Первый раз - весной. Второй - в самом конце ноября. Торги выиграла галерея современного искусства OVCHARENKO, предложив самую высокую цену - 61 200 000 рублей (без НДС). Почему галерея решилась на этот шаг, каковы планы в отношении Дома-мастерской Левитана, "РГ" рассказывает Владимир Овчаренко.
Когда и как появилась идея участвовать в торгах?
Владимир Овчаренко: Сочетание обстоятельств. Мы не знали весной о продаже. Да и экономика не позволяла. Сейчас галерея может справиться с непростой задачей - реставрацией здания. Нам нужен дом.
Кто были шесть других претендентов, которых Вы обошли?
Владимир Овчаренко: Кроме нас, основными претендентами были корпорация "Уралсиб" и пластические хирурги из Дагестана. Мы рады, что искусство победило.
Есть ли приблизительные расчеты, сколько будет стоить реставрация дома?
Владимир Овчаренко: Очень трудно сейчас оценить. Непонятен масштаб проблем здания, и пока неясно, по какому пути будет идти реставрация.
Означает ли это, что галерея OVCHARENKO в перспективе покинет пространство Винзавода?
Владимир Овчаренко: Нет, не означает. Разрабатываем выставочные планы для обоих пространств.
Какие планы у галереи по использованию дома в Большом Трехсвятительском переулке?
Владимир Овчаренко: 30 лет мы в искусстве, занимаемся выставочными проектами и продажами работ художников. Нам нравится. Будем продолжать.
С весны на аукционе VLADEY идут торги "Все по 100". Как вы оцениваете успех аукциона?
Владимир Овчаренко: У VLADEY в этом году впечатляющий результат - продано на аукционах произведений искусства на 445 миллионов рублей. Это потребовало напряженной работы команды, еще и в дистанционном режиме. Я горжусь своими коллегами, мы сделали почти невозможное.
Для художников этот аукцион - подспорье во время пандемии. А для вас?
Владимир Овчаренко: Это новый вызов. И мы прекрасно с ним справляемся. Чувствуем, что и художники, и коллекционеры довольны, значит, мы на правильном пути. Конечно, многое изменилось, нет возможности у коллекционеров посещать выставки и аукционы, поэтому мы быстро перестроились на цифровые методы.
Удалось найти новые имена?
Владимир Овчаренко: Конечно, мы просматриваем очень много портфолио художников, но не надо забывать и о поддержке уже состоявшихся авторов. Большинству из них сейчас нелегко.
Как соотносятся аукцион и галерея в вашем случае?
Владимир Овчаренко: Галерея нацелена на работу с собственными авторами и на международную программу. VLADEY - про все российское искусство, начиная с нонконформизма и до сегодняшнего дня.
Как вы формировали список "своих художников"?
Владимир Овчаренко: В галерее нам важен универсальный язык авторов. Работаем с художниками, чьи идеи и формы интересны не только отечественным коллекционерам. Во VLADEY более универсальный стиль: чем ближе автор к музею - тем больше возможностей.
Что определяет цену работ молодых художников?
Владимир Овчаренко: Его новаторство. Повторы в истории искусства никому не нужны. Иногда превалируют вкусы - несколько лет может быть в моде абстракция, а потом сменяется волной интереса к фигуративу.
Один из известных коллекционеров назвал российское современное искусство вторичным...
Владимир Овчаренко: Я не знаю, что он имел в виду. Конечно, наше искусство имеет специфику, оно более литературно и иносказательно. Иногда художники сами излишне усложняют понимание зрителем сущности произведения. Но уж такой наш путь. Не каждому коллекционеру хватит терпения.