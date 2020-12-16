Двухэтажный особнячок в Большом Трехсвятительском переулке похож на усталого путника, отдыхающего в московском дворике на Ивановской горке. На первом этаже пол местами разобран. Света нет, отопления тоже. На втором этаже, куда ведет чугунная литая лестница эпохи модерна, вместо просторной полукруглой мастерской с огромным окном - четыре клетушки с низким потолком. Так выглядит дом, где была мастерская Исаака Левитана, где бывали Чехов, Коровин, Нестеров, Поленов, Серов...

Так выглядит дом, где была мастерская Исаака Левитана, где бывали Чехов, Коровин, Нестеров, Поленов, Серов... Фото: Александр Корольков/ РГ

Здание, которое находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия, дважды выставлялось на торги. Первый раз - весной. Второй - в самом конце ноября. Торги выиграла галерея современного искусства OVCHARENKO, предложив самую высокую цену - 61 200 000 рублей (без НДС). Почему галерея решилась на этот шаг, каковы планы в отношении Дома-мастерской Левитана, "РГ" рассказывает Владимир Овчаренко.

Когда и как появилась идея участвовать в торгах?

Владимир Овчаренко: Сочетание обстоятельств. Мы не знали весной о продаже. Да и экономика не позволяла. Сейчас галерея может справиться с непростой задачей - реставрацией здания. Нам нужен дом.

Кто были шесть других претендентов, которых Вы обошли?

Владимир Овчаренко: Кроме нас, основными претендентами были корпорация "Уралсиб" и пластические хирурги из Дагестана. Мы рады, что искусство победило.

Есть ли приблизительные расчеты, сколько будет стоить реставрация дома?

Владимир Овчаренко: Очень трудно сейчас оценить. Непонятен масштаб проблем здания, и пока неясно, по какому пути будет идти реставрация.

Означает ли это, что галерея OVCHARENKO в перспективе покинет пространство Винзавода?

Владимир Овчаренко: Нет, не означает. Разрабатываем выставочные планы для обоих пространств.

Какие планы у галереи по использованию дома в Большом Трехсвятительском переулке?

Владимир Овчаренко: 30 лет мы в искусстве, занимаемся выставочными проектами и продажами работ художников. Нам нравится. Будем продолжать.

Наше искусство имеет специфику, оно более литературно и иносказательно

С весны на аукционе VLADEY идут торги "Все по 100". Как вы оцениваете успех аукциона?

Владимир Овчаренко: У VLADEY в этом году впечатляющий результат - продано на аукционах произведений искусства на 445 миллионов рублей. Это потребовало напряженной работы команды, еще и в дистанционном режиме. Я горжусь своими коллегами, мы сделали почти невозможное.

Для художников этот аукцион - подспорье во время пандемии. А для вас?

Владимир Овчаренко: Это новый вызов. И мы прекрасно с ним справляемся. Чувствуем, что и художники, и коллекционеры довольны, значит, мы на правильном пути. Конечно, многое изменилось, нет возможности у коллекционеров посещать выставки и аукционы, поэтому мы быстро перестроились на цифровые методы.

Удалось найти новые имена?

Владимир Овчаренко: Конечно, мы просматриваем очень много портфолио художников, но не надо забывать и о поддержке уже состоявшихся авторов. Большинству из них сейчас нелегко.

Как соотносятся аукцион и галерея в вашем случае?

Владимир Овчаренко: Галерея нацелена на работу с собственными авторами и на международную программу. VLADEY - про все российское искусство, начиная с нонконформизма и до сегодняшнего дня.

Как вы формировали список "своих художников"?

Владимир Овчаренко: В галерее нам важен универсальный язык авторов. Работаем с художниками, чьи идеи и формы интересны не только отечественным коллекционерам. Во VLADEY более универсальный стиль: чем ближе автор к музею - тем больше возможностей.

Что определяет цену работ молодых художников?

Владимир Овчаренко: Его новаторство. Повторы в истории искусства никому не нужны. Иногда превалируют вкусы - несколько лет может быть в моде абстракция, а потом сменяется волной интереса к фигуративу.

Один из известных коллекционеров назвал российское современное искусство вторичным...

Владимир Овчаренко: Я не знаю, что он имел в виду. Конечно, наше искусство имеет специфику, оно более литературно и иносказательно. Иногда художники сами излишне усложняют понимание зрителем сущности произведения. Но уж такой наш путь. Не каждому коллекционеру хватит терпения.