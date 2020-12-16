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16.12.2020 02:47
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в январе

Текст: Ольга Игнатова
Январь 2021 года обещает быть не слишком суровым на всей европейской территории, на севере Западной Сибири, на Таймыре, а также на Урале.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Везде температура ожидается выше климатической нормы на один градус, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По словам синоптика, чуть выше нормы будет на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке, на большей части Камчатки, на Сахалине и Курилах и на крайнем юге Красноярского края - в Тыве, а также на крайнем юге Иркутской области.

Фото: iStock
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А вот частые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, на большей части Красноярского края, в Иркутской области и Забайкалье, в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. В Якутии тоже ожидаются сильные морозы. Очаг холода будет располагаться над востоком Эвенкии и востоком Якутии. По ночам здесь до минус 37-40 градусов. Днем - до минус 35 градусов. При похолоданиях случаются и 50-градусные морозы.

В средней полосе России характерная погода января - это минус 6-13 градусов по ночам и днем минус 1-8 градусов. Такая погода обычно бывает в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. При похолоданиях температура по ночам может понижаться до 25 градусов, а днем случаются и 20-градусные морозы. До минус 33 градусов при похолоданиях может понижаться температура на востоке Северо-Западного округа - в Коми и на востоке Архангельской области.

На юге европейской части страны - на Нижнем Дону - в январе по ночам тоже могут быть морозы - до минус 9 градусов. Днем от минус 4 до плюс 1 градуса. В Краснодарском крае самое теплое место в Сочи - там и в январе бывает до плюс 11. При похолоданиях по ночам и на юге температура может понижаться до минус 15 и даже 18 градусов мороза. И днем может быть до минус 6 градусов. Но это случается довольно редко.

На севере Западной Сибири преобладающая температура по ночам минус 25-30 и 20-25 градусов мороза днем. На среднем и южном Урале тоже в январе довольно холодно - ночью минус 20, днем минус 10-15 градусов.

На Дальнем Востоке - в Приморье и на Сахалине - ночью в январе до минус 15-ти, днем минус 6-11 градусов. В принципе, как и в центре страны. В континентальных районах Хабаровского края и Амурской области морозы сильнее - ночью минус 25, днем минус 17 градусов.

Фото: iStock
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В Москве погода в январе не многим будет отличаться от нормы. Иными словами, в среднем по ночам будет минус 6-11 градусов, днем - минус 1-6 градусов. Случаются и январские морозы, когда ночью воздух остывает до минус 25 градусов. А днем температура держится в пределах 13-18 градусов мороза. Но такие похолодания сейчас происходят крайне редко. Осадков в январе выпадает меньше, чем в декабре - 42 мм.

На западе европейской территории - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в Тверской, Смоленской, Брянской, Тульской, Курской областях осадков в январе 2021 года будет больше обычного. Много осадков может быть и в Забайкалье. Но надо отметить, что здесь вообще очень низкая норма по осадкам.

Мало осадков ожидается в Предуралье, в Башкирии, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на юге Западной Сибири, в континентальных районах Дальнего Востока, в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском крае и на Сахалине.

Людмила Паршина отметила, что это предварительный прогноз. Уточняться он будет в последних числах декабря.

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