В Гидрометцентре рассказали о погоде в январе

Январь 2021 года обещает быть не слишком суровым на всей европейской территории, на севере Западной Сибири, на Таймыре, а также на Урале.

Везде температура ожидается выше климатической нормы на один градус, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По словам синоптика, чуть выше нормы будет на востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке, на большей части Камчатки, на Сахалине и Курилах и на крайнем юге Красноярского края - в Тыве, а также на крайнем юге Иркутской области.

А вот частые морозы ожидаются на юге Западной Сибири, на большей части Красноярского края, в Иркутской области и Забайкалье, в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. В Якутии тоже ожидаются сильные морозы. Очаг холода будет располагаться над востоком Эвенкии и востоком Якутии. По ночам здесь до минус 37-40 градусов. Днем - до минус 35 градусов. При похолоданиях случаются и 50-градусные морозы.

В средней полосе России характерная погода января - это минус 6-13 градусов по ночам и днем минус 1-8 градусов. Такая погода обычно бывает в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах. При похолоданиях температура по ночам может понижаться до 25 градусов, а днем случаются и 20-градусные морозы. До минус 33 градусов при похолоданиях может понижаться температура на востоке Северо-Западного округа - в Коми и на востоке Архангельской области.

На юге европейской части страны - на Нижнем Дону - в январе по ночам тоже могут быть морозы - до минус 9 градусов. Днем от минус 4 до плюс 1 градуса. В Краснодарском крае самое теплое место в Сочи - там и в январе бывает до плюс 11. При похолоданиях по ночам и на юге температура может понижаться до минус 15 и даже 18 градусов мороза. И днем может быть до минус 6 градусов. Но это случается довольно редко.

На севере Западной Сибири преобладающая температура по ночам минус 25-30 и 20-25 градусов мороза днем. На среднем и южном Урале тоже в январе довольно холодно - ночью минус 20, днем минус 10-15 градусов.

На Дальнем Востоке - в Приморье и на Сахалине - ночью в январе до минус 15-ти, днем минус 6-11 градусов. В принципе, как и в центре страны. В континентальных районах Хабаровского края и Амурской области морозы сильнее - ночью минус 25, днем минус 17 градусов.

В Москве погода в январе не многим будет отличаться от нормы. Иными словами, в среднем по ночам будет минус 6-11 градусов, днем - минус 1-6 градусов. Случаются и январские морозы, когда ночью воздух остывает до минус 25 градусов. А днем температура держится в пределах 13-18 градусов мороза. Но такие похолодания сейчас происходят крайне редко. Осадков в январе выпадает меньше, чем в декабре - 42 мм.

На западе европейской территории - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в Тверской, Смоленской, Брянской, Тульской, Курской областях осадков в январе 2021 года будет больше обычного. Много осадков может быть и в Забайкалье. Но надо отметить, что здесь вообще очень низкая норма по осадкам.

Мало осадков ожидается в Предуралье, в Башкирии, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на юге Западной Сибири, в континентальных районах Дальнего Востока, в Якутии, на Чукотке, в Хабаровском крае и на Сахалине.

Людмила Паршина отметила, что это предварительный прогноз. Уточняться он будет в последних числах декабря.