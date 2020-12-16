Григорий Рапота стал почетным профессором БНТУ

Белорусскому национальному техническому университету, где проводятся традиционные международные форумы вузов инженерно-технологического профиля, исполнилось сто лет. Поздравить преподавателей и студентов приезжал Президент Беларуси, вручивший университету орден Трудовой Славы номер один.

"Инженеры - настоящие люди" - эти слова Александра Лукашенко зал встретил аплодисментами. С гордостью отметил свою принадлежность к инженерной когорте Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Теперь к его диплому выпускника МВТУ им. Баумана добавилось звание почетного профессора Белорусского национального технического университета. Ректор Сергей Харитончик надел на плечи Григория Алексеевича профессорскую пурпурную мантию.

Госсекретарь рассказал на вручении услышанные им в переломные 90-е годы слова директора крупного предприятия: "Держитесь за заводскую трубу, и вы всегда будете чувствовать себя устойчиво в жизни". Смысл тут простой: промышленное производство - одна из основ экономики, а она немыслима без инженеров.

- Для меня большая честь быть отмеченным званием почетного профессора, - сказал чуть позже Григорий Рапота. - Постоянный Комитет Союзного государства и БНТУ связывает глубокое и многолетнее сотрудничество. Мы благодарны за то, что вуз предоставил свою площадку для форумов вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Спасибо! Сделаем все возможное, чтобы этот формат расширялся за счет всех, кто хотел бы присоединиться к союзному научно-техническому сотрудничеству. Его возможности огромны.

Одно из названных Госсекретарем направлений - использование научного потенциала России и Беларуси для освоения Арктики, cоздания там комфортных условий для проживания и работы. Другой вектор - использование опыта минского Парка высоких технологий для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Что касается сверхскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург, инициатором создания которой выступает и Постком Союзного государства, то талантливые инженеры, в том числе выпускники БНТУ, уже могут попробовать тут свои силы...

Накануне Григорий Рапота посетил президиум НАН Беларуси, где подписал соглашение о сотрудничестве между Постоянным Комитетом Союзного государства и Международной ассоциацией академий наук. Оно предполагает взаимодействие в проведении научных исследований, взаимный допуск к информационным ресурсам, проведение симпозиумов и конференций.

"Поскольку мы всё больший акцент делаем на научно-техническом прогрессе как драйвере экономического развития, то любые возможности стараемся использовать", - подчеркнул Госсекретарь.

Точки приложения международных научных усилий в интересах Союзного государства будут сформулированы белорусско-российским меж­академическим советом. Но и Постоянному Комитету Союзного государства есть что предложить в научно-технической сфере...