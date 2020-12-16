Общество
16.12.2020 17:04
Текст: Владимир Бибиков (bibikov@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 47(963)

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Григорий Рапота стал почетным профессором БНТУ
Белорусскому национальному техническому университету, где проводятся традиционные международные форумы вузов инженерно-технологического профиля, исполнилось сто лет. Поздравить преподавателей и студентов приезжал Президент Беларуси, вручивший университету орден Трудовой Славы номер один.
Григорий Рапота: Для меня большая честь получить звание почетного профессора БНТУ. Фото: Юрий Мозолевский Григорий Рапота: Для меня большая честь получить звание почетного профессора БНТУ. Фото: Юрий Мозолевский
Григорий Рапота: Для меня большая честь получить звание почетного профессора БНТУ. Юрий Мозолевский

"Инженеры - настоящие люди" - эти слова Александра Лукашенко зал встретил аплодисментами. С гордостью отметил свою принадлежность к инженерной когорте Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Теперь к его диплому выпускника МВТУ им. Баумана добавилось звание почетного профессора Белорусского национального технического университета. Ректор Сергей Харитончик надел на плечи Григория Алексеевича профессорскую пурпурную мантию.

Фото: Предоставлено БНТУ
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Госсекретарь рассказал на вручении услышанные им в переломные 90-е годы слова директора крупного предприятия: "Держитесь за заводскую трубу, и вы всегда будете чувствовать себя устойчиво в жизни". Смысл тут простой: промышленное производство - одна из основ экономики, а она немыслима без инженеров.

- Для меня большая честь быть отмеченным званием почетного профессора, - сказал чуть позже Григорий Рапота. - Постоянный Комитет Союзного государства и БНТУ связывает глубокое и многолетнее сотрудничество. Мы благодарны за то, что вуз предоставил свою площадку для форумов вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Спасибо! Сделаем все возможное, чтобы этот формат расширялся за счет всех, кто хотел бы присоединиться к союзному научно-техническому сотрудничеству. Его возможности огромны.

Одно из названных Госсекретарем направлений - использование научного потенциала России и Беларуси для освоения Арктики, cоздания там комфортных условий для проживания и работы. Другой вектор - использование опыта минского Парка высоких технологий для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Что касается сверхскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург, инициатором создания которой выступает и Постком Союзного государства, то талантливые инженеры, в том числе выпускники БНТУ, уже могут попробовать тут свои силы...

Накануне Григорий Рапота посетил президиум НАН Беларуси, где подписал соглашение о сотрудничестве между Постоянным Комитетом Союзного государства и Международной ассоциацией академий наук. Оно предполагает взаимодействие в проведении научных исследований, взаимный допуск к информационным ресурсам, проведение симпозиумов и конференций.

"Поскольку мы всё больший акцент делаем на научно-техническом прогрессе как драйвере экономического развития, то любые возможности стараемся использовать", - подчеркнул Госсекретарь.

Точки приложения международных научных усилий в интересах Союзного государства будут сформулированы белорусско-российским меж­академическим советом. Но и Постоянному Комитету Союзного государства есть что предложить в научно-технической сфере...

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