Форвард клуба Национальной баскетбольной лиги "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо решил продлить контракт со своей нынешней командой на рекордных условиях.

За пять лет греческий баскетболист нигерийского происхождения получит от "Бакс" 228 миллионов долларов. Таких сделок не видела даже щедрая на богатые контракты НБА.

"Здесь мой дом, мой город. Я счастлив, что смогу быть частью "Милуоки Бакс" в течение следующих пяти лет. Давайте извлечем из этих годов пользу. Шоу продолжается, давайте сделаем это", - написал в "Твиттере" баскетболист.

26-летний Яннис Адетокунбо был выбран "Милуоки" под 15 номером на драфте НБА 2013 года. За семь сезонов его средние показатели за матч составили 20,1 очка, 8,9 подбора, 4,3 передачи, 1,2 перехвата и 1,3 блок-шота.

В двух последних сезонах Яннис признавался самым ценным игроком НБА. Кроме того, баскетболист участвовал в четырех Матчах всех звезд (2017, 2018, 2019, 2020 гг.).