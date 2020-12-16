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16.12.2020 17:35
Рубрика: Экономика

Индекс цифровой зрелости регионов рассчитают к апрелю 2021 года

Текст: Ирина Алпатова

Первый индекс цифровой зрелости регионов будет подготовлен к апрелю 2021 года по итогам первого квартала. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам цифровизации ключевых отраслей и практического применения искусственного интеллекта.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Индекс будет формироваться, исходя из уровня подготовки кадров для отрасли, расходов на IT-технологии и индексов цифровизации ключевых отраслей.

"Минцифры рассчитало показатель индекса до 2030 года, и его плановые значения необходимо будет ежегодно достигать, - заявил Чернышенко. - Важным фактором в достижении будет активное взаимодействие руководителей цифровой трансформации субъектов и региональных органов власти с коллегами из федеральных министерств и ведомств".

На совещании также обсудили работу по внедрению искусственного интеллекта в работу службы 122 (бесплатный номер по вопросам COVID).

"Коллеги из Московской области смогли разгрузить на 30% работу операторов колл-центров. На совещании у Президента я докладывал о том, что мы будем данную практику активно масштабировать в регионах. Призываю всех ориентироваться на успешный опыт коллег. Это особенно актуально в преддверие новогодних праздников, когда, как правило, усиливается нагрузка на систему здравоохранения", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер сообщил, что совещания по практическому применению информационных технологий с РЦТ всех уровней будут проводиться на регулярной основе.

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