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Intel анонсировала новые SSD-накопители

Текст:   Иван Черноусов
16.12.2020,  
18:57
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Intel анонсировала твердотельные накопители нового поколения, предназначенные для массового пользователя. Это модель SSD 670p на памяти 3D NAND высочайшей плотности и модель Optane H20, сочетающая массивы 3D NAND и 3D XPoint. Обе новинки приходят на смену предыдущим моделям и обещают лучшую производительность и другие нововведения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Фото: Apple.com
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Поставки новой модели 670p начнутся в первом квартале нового 2021 года. В отличие от своих предшественников - SSD 660p - новое поколение массовых NVMe-накопителей Intel перейдет с 96-слойной памяти 3D NAND на 144-слойную. Это должно сделать новую серию еще дешевле, но цена новых моделей осталась за рамками официального анонса.

Кроме того, Intel не стала приводить данные о скоростных характеристиках моделей нового поколения. Компания заявила лишь об улучшении некоторых технических характеристик. Что касается накопителей Optane H20, то они тоже перейдут на память нового поколения.