Intel анонсировала новые SSD-накопители

Intel анонсировала твердотельные накопители нового поколения, предназначенные для массового пользователя. Это модель SSD 670p на памяти 3D NAND высочайшей плотности и модель Optane H20, сочетающая массивы 3D NAND и 3D XPoint. Обе новинки приходят на смену предыдущим моделям и обещают лучшую производительность и другие нововведения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Поставки новой модели 670p начнутся в первом квартале нового 2021 года. В отличие от своих предшественников - SSD 660p - новое поколение массовых NVMe-накопителей Intel перейдет с 96-слойной памяти 3D NAND на 144-слойную. Это должно сделать новую серию еще дешевле, но цена новых моделей осталась за рамками официального анонса.
Кроме того, Intel не стала приводить данные о скоростных характеристиках моделей нового поколения. Компания заявила лишь об улучшении некоторых технических характеристик. Что касается накопителей Optane H20, то они тоже перейдут на память нового поколения.
Intel，新型SSD「SSD 670p」とOptane Memory付きSSD「Optane H20」を発表 https://t.co/lv7aPuvocu pic.twitter.com/mehBddBtBI— 4Gamer (@4GamerNews) December 16, 2020