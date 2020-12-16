Исследование: COVID-19 переболели почти 10 процентов испанцев

За время пандемии каждый десятый испанец успел переболеть COVID-19. К такому выводу пришли эксперты Института здравоохранения Карлоса III, изучив данные тестов на наличие антител.

По имеющимся данным, в настоящее время их можно обнаружить в крови 9,9 процента населения страны, что в два раза больше, чем было в июле, после первой волны пандемии коронавируса. Это значит, что реальное число переболевших COVID-19 в Испании составляет 4,7 миллиона человек. Официальная статистика говорит лишь о 1,7 миллиона случаев заражения, отмечает El Mundo.

Процент переболевших среди медиков гораздо выше среднего уровня по стране. Тут, по словам ученых, речь идет о 16,8 процента персонала больниц.

Эксперты отмечают, что определить точное количество человек, которые были инфицированы, но успели выздороветь, крайне сложно, поскольку антитела со временем исчезают. Так, у 14 процентов людей, принимавших участие в исследовании, у которых первые тесты показали наличие антител, при повторном обследовании их уже не обнаружили. К тому же у ряда инфицированных они вообще не вырабатываются организмом.

Что касается выработки коллективного иммунитета, то об этом можно будет говорить только после того, как COVID-19 переболеет не менее 40 процентов населения. Или оно будет вакцинировано.

К тому же ученым известны случаи повторного заражения коронавирусом. Один из них был зафиксирован недавно в Мадриде.