Юки Цунода заменит Даниила Квята в "Альфа Таури"

Японский пилот Юки Цунода выступит в составе команды "Альфа Таури" в новом сезоне "Формулы-1", сообщает пресс-служба коллектива.

Цунода, являющийся представителем молодежной программы "Ред Булл" ("Альфа Таури" - дочерняя команда концерна), заменит россиянина Даниила Квята. Партнером Юки будет француз Пьер Гасли.

- Как и большинство гонщиков, всегда стремился участвовать в гонках "Формулы-1". Понимаю, что в следующем сезоне буду олицетворять надежду японских болельщиков и сделаю все возможное для них, - приводит слова Цуноды пресс-служба "Альфа Таури".

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". Следующий год россиянин проведет в "Феррари", выполняя роль пилота по развитию. Всего на счету Даниила 110 гонок в "Формуле-1", три подиума и один быстрый круг.