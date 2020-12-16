Кабмин получит право вводить регулируемые цены на продукты

Правительство получит право при определенных условиях устанавливать регулируемые цены на социально значимые продукты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин о подготовке необходимых документов. Законопроект кабинет министров рассматривает на заседании в четверг и затем внесет его в Государственную Думу.

Также разработан проект постановления, который позволит в случае роста цен на социально значимые продукты питания вмешиваться в ситуацию. "Но уже не при изменении цен на 30 процентов в течение 30 дней, как это было ранее, а даже при их росте на 10 процентов", - объяснил Мишустин.

Причем мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен и принять все необходимые решения, чтобы защитить интересы людей. "Своевременно принимать меры, а не ждать, пока цены рванут вверх", - подчеркнул глава правительства.