Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в специализированных учреждениях. Об этом сообщается на сайте правительства.

Такие люди не могут обходиться без помощи социального работника. Сейчас соцработникам необходимо оформлять служебные командировки для ухода за ними в больнице, однако это почти не практикуется.

Отмечается, что постановление кабмина предоставит возможность соцработникам без труда помогать своим подопечным в больницах. "Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга - сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - следует из сообщения.