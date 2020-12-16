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16.12.2020 09:36
Рубрика: Власть

Кабмин расширил перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня социальных услуг для людей с инвалидностью и пожилых, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в специализированных учреждениях. Об этом сообщается на сайте правительства.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Такие люди не могут обходиться без помощи социального работника.  Сейчас соцработникам необходимо оформлять служебные командировки для ухода за ними в больнице, однако это почти не практикуется.

Отмечается, что постановление кабмина предоставит возможность соцработникам без труда помогать своим подопечным в больницах. "Таким образом, фактически появляется новая социальная услуга - сопровождение гражданина социальным работником в стенах медучреждения", - следует из сообщения.

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