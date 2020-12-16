Кабмин выделит организациям инвалидов более полутора миллиардов рублей

Правительство России распределит более полутора миллиардов рублей на следующий год для поддержки общероссийских общественных организаций инвалидов.

"Средства будут направлены на решение их социальных проблем, реабилитацию и адаптацию", - сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Люди с ограничениями по здоровью сейчас особо нуждаются в адресной поддержке со стороны государства, подчеркнул глава правительства, и недавно их проблемы президент России обсуждал с представителями общественных организаций инвалидов.