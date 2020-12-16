Как россияне и белорусы будут трудиться и отдыхать в будущем году

Бык, по китайскому календарю, животное трудолюбивое и обещает всем, кто будет усердно трудиться в следующем году, успех, достаток и благополучие. А вот работать и отдыхать россияне и белорусы будут в новом году по-разному. При пятидневной трудовой неделе у россиян 247 рабочих дней, а у белорусов на десять больше - 257 дней. Соответственно, и отдыхать россияне будут больше, общее количество выходных и праздничных дней в России в 2021 году составит 118 дней, а в Беларуси - 108 дней.

И россияне, и белорусы любят отмечать и свои народные праздники. Даже если этот день не объявлен выходным. РИА Новости

Как в России

Россиян в следующем году ждут семь праздничных периодов. Главное новшество 2021 года - выходной день 31 декабря. В 2021 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно. Так что в последний день 2021 года можно будет в спокойном режиме нарезать салаты и наводить новогодний марафет.

Январь в наступающем году будет самым коротким рабочим месяцем за последние пять лет - трудиться придется всего 15 дней. В этом месяце россияне отмечают два праздника - Новый год и Рождество Христово. Они объявлены нерабочими днями, поэтому первая декада января традиционно как один сплошной выходной.

Но уже в феврале нас ждет самая длинная в году шестидневная рабочая неделя. Правда, она будет единственной такой в году. В субботу, 20 февраля, все выйдут на работу, зато понедельник, 22 февраля, объявлен выходным днем: он предшествует красному дню календаря 23 февраля. Как известно, в России День защитника Отечества - нерабочий день. К слову, женский день 8 Марта удачно выпадает на понедельник, так что отдохнуть с учетом выходных можно будет три дня.

Кстати, столько же отдыхать - по три денечка - россияне будут на майские праздники: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также в июне - с 12 по 14 июня, потому что День России 12 июня приходится на субботу.

Приятным сюрпризом станут для россиян осенние каникулы - государственный праздник День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадает на четверг. Следующая за ним пятница объявлена нерабочей. Так что отдыхать будем четыре дня.

Календарь праздников на 2021 год включает в себя не только официальные, но и профессиональные, международные, православные праздники. Из неофициальных россияне с удовольствием отмечают Старый Новый год, православный праздник Крещения Господня - 19 января. Молодежь с нетерпением ждет 25 января, праздник студенчества Татьянин день. Особое место занимает в календаре праздников День семьи, любви и верности - он отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Как в Беларуси

По сравнению с другими странами Европы, где количество нерабочих праздничных дней каждый год приближается к двум неделям, Беларусь - одна из самых "работящих": красных дней в календаре всего 10. А до 2020-го было и того меньше: с прошлого года по многочисленным просьбам граждан нерабочим стало 2 января.

Жаль, что прочувствовать прелесть нововведения нынче не удастся. В 2021 году дополнительный день новогодних праздников придется на субботу, так что гуляем лишь 1, 2 и 3 января. В Беларуси в свое время не пошли по пути России, где при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Нет в стране и рождественских каникул, несмотря на то, что православное Рождество является официальным праздничным днем. И все же... В 2021-м белорусы будут отдыхать с четверга 7 января по воскресенье 10 января - четыре дня подряд. Правда, в следующую субботу, 16 января, придется выйти на работу.

Следующим праздничным нерабочим днем станет 8 Марта - День женщин. После этого календарь будет чередоваться стандартными рабочими пятидневками и парами выходных аж до 1 мая. Впрочем, Праздник труда - так в Беларуси называют старый добрый Первомай - приходится на субботу, а День Победы - на воскресенье, так что торжества придется совместить с выходными. Зато именно в мае у белорусов будет четыре выходных подряд: во вторник, 11 мая, отмечается Радуница по календарю православной конфессии. В этот день принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы родственников и близких людей. А вот за понедельник перед Радуницей придется отработать в субботу, 15 мая.

На лето в Беларуси выпадает лишь один государственный праздник - 3 июля страна отмечает День независимости Республики Беларусь (День Республики). По размаху эти торжества, пожалуй, ни с какими другими не сравнить. Именно 3 июля ежегодно в столице проходят военный парад и спортивно-патриотическое шествие. В нынешнем году массовые гулянья растянутся на два дня, поскольку 3 июля - это суббота.

Оставшиеся два праздничных дня - 7 ноября (День Октябрьской революции, Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, отмечающая его на государственном уровне) и 25 декабря (католическое Рождество) придутся на выходные. А там почти пора встречать очередной Новый год.

Любят отмечать в Беларуси и народные праздники. Самые популярные - Коляды, Масленица и Купалье. Связующим звеном между народными традициями и современностью можно считать Дожинки - праздник конца жатвы, горячей уборочной поры. В 1996 году он обрел официальный статус.